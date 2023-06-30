https://sputniknews.com.tr/20230630/yurtdisindaki-rusca-ogretmenleri-icin-metodolojik-etkinlikler-duzenledi-1073043041.html
Yurtdışındaki Rusça öğretmenleri için metodolojik etkinlikler düzenledi
Yurtdışındaki Rusça öğretmenleri için metodolojik etkinlikler düzenledi
Bağımsız Devletler Topluluğu, Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İnsani İşbirliği İçin Federal Ajans (Rossotrudnichestvo), 24 Haziran – 1 Temmuz... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T17:00+0300
2023-06-30T17:00+0300
2023-06-30T17:30+0300
rusya
rusça
rossotrudniçestvo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/14/1072669702_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_7dd6a13f2f7553c855c248f30f8d214a.jpg
Projenin online platformu, mesleki becerilerini geliştirmek isteyen yurtdışındaki Rusça öğretmenlerini bir araya getirdi.Yurtdışındaki uzmanlar bir hafta boyunca, yoğun Rusça öğretme metotlarının özelliklerini inceledi, kursları düzenlemenin aktüel sorunlarını ve elektronik eğitim kaynaklarının kullanımını müzakere etti. Proje katılımcıları, Rusça öğretimi ile ilgili yeni metodolojik çalışmalar ve modern literatür hakkında bilgi sahibi oldu.Gerçekleştirilen etkinlikler, web seminerlerinin yanı sıra, projenin sitesinde offline da dahil eğitim materyallerine tam erişim sağlayan diğer çalışma biçimlerini de içeriyordu.Etkinliklerin sonunda tüm katılımcılara sertifika verildi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/14/1072669702_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_eca25ce3529f52072fb27663687c30a6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusça, rossotrudniçestvo
rusya, rusça, rossotrudniçestvo
Yurtdışındaki Rusça öğretmenleri için metodolojik etkinlikler düzenledi
17:00 30.06.2023 (güncellendi: 17:30 30.06.2023) Abone ol
Bağımsız Devletler Topluluğu, Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İnsani İşbirliği İçin Federal Ajans (Rossotrudnichestvo), 24 Haziran – 1 Temmuz 2023 döneminde, yurtdışındaki Rusça öğretmenleri için ‘Yurtdışında yabancı dil olarak Rusça kurslarının organizasyonu’ konulu bir dizi metodolojik etkinlik düzenledi.
Projenin online platformu, mesleki becerilerini geliştirmek isteyen yurtdışındaki Rusça öğretmenlerini bir araya getirdi.
Yurtdışındaki uzmanlar bir hafta boyunca, yoğun Rusça öğretme metotlarının özelliklerini inceledi, kursları düzenlemenin aktüel sorunlarını ve elektronik eğitim kaynaklarının kullanımını müzakere etti. Proje katılımcıları, Rusça öğretimi ile ilgili yeni metodolojik çalışmalar ve modern literatür hakkında bilgi sahibi oldu.
Gerçekleştirilen etkinlikler, web seminerlerinin yanı sıra, projenin sitesinde offline da dahil eğitim materyallerine tam erişim sağlayan diğer çalışma biçimlerini de içeriyordu.
Etkinliklerin sonunda tüm katılımcılara sertifika verildi.