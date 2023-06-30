https://sputniknews.com.tr/20230630/yurtdisindaki-rusca-ogretmenleri-icin-metodolojik-etkinlikler-duzenledi-1073043041.html

Yurtdışındaki Rusça öğretmenleri için metodolojik etkinlikler düzenledi

Yurtdışındaki Rusça öğretmenleri için metodolojik etkinlikler düzenledi

Bağımsız Devletler Topluluğu, Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İnsani İşbirliği İçin Federal Ajans (Rossotrudnichestvo), 24 Haziran – 1 Temmuz... 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T17:00+0300

2023-06-30T17:00+0300

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rusya

rusça

rossotrudniçestvo

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Projenin online platformu, mesleki becerilerini geliştirmek isteyen yurtdışındaki Rusça öğretmenlerini bir araya getirdi.Yurtdışındaki uzmanlar bir hafta boyunca, yoğun Rusça öğretme metotlarının özelliklerini inceledi, kursları düzenlemenin aktüel sorunlarını ve elektronik eğitim kaynaklarının kullanımını müzakere etti. Proje katılımcıları, Rusça öğretimi ile ilgili yeni metodolojik çalışmalar ve modern literatür hakkında bilgi sahibi oldu.Gerçekleştirilen etkinlikler, web seminerlerinin yanı sıra, projenin sitesinde offline da dahil eğitim materyallerine tam erişim sağlayan diğer çalışma biçimlerini de içeriyordu.Etkinliklerin sonunda tüm katılımcılara sertifika verildi.

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