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Yurtdışındaki Rusça öğretmenleri için metodolojik etkinlikler düzenledi
Yurtdışındaki Rusça öğretmenleri için metodolojik etkinlikler düzenledi
Bağımsız Devletler Topluluğu, Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İnsani İşbirliği İçin Federal Ajans (Rossotrudnichestvo), 24 Haziran – 1 Temmuz... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
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Projenin online platformu, mesleki becerilerini geliştirmek isteyen yurtdışındaki Rusça öğretmenlerini bir araya getirdi.Yurtdışındaki uzmanlar bir hafta boyunca, yoğun Rusça öğretme metotlarının özelliklerini inceledi, kursları düzenlemenin aktüel sorunlarını ve elektronik eğitim kaynaklarının kullanımını müzakere etti. Proje katılımcıları, Rusça öğretimi ile ilgili yeni metodolojik çalışmalar ve modern literatür hakkında bilgi sahibi oldu.Gerçekleştirilen etkinlikler, web seminerlerinin yanı sıra, projenin sitesinde offline da dahil eğitim materyallerine tam erişim sağlayan diğer çalışma biçimlerini de içeriyordu.Etkinliklerin sonunda tüm katılımcılara sertifika verildi.
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Yurtdışındaki Rusça öğretmenleri için metodolojik etkinlikler düzenledi

17:00 30.06.2023 (güncellendi: 17:30 30.06.2023)
© Sputnik / Nina ZotinaRossotrudniçestvo
Rossotrudniçestvo - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© Sputnik / Nina Zotina
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Bağımsız Devletler Topluluğu, Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İnsani İşbirliği İçin Federal Ajans (Rossotrudnichestvo), 24 Haziran – 1 Temmuz 2023 döneminde, yurtdışındaki Rusça öğretmenleri için ‘Yurtdışında yabancı dil olarak Rusça kurslarının organizasyonu’ konulu bir dizi metodolojik etkinlik düzenledi.
Projenin online platformu, mesleki becerilerini geliştirmek isteyen yurtdışındaki Rusça öğretmenlerini bir araya getirdi.
Yurtdışındaki uzmanlar bir hafta boyunca, yoğun Rusça öğretme metotlarının özelliklerini inceledi, kursları düzenlemenin aktüel sorunlarını ve elektronik eğitim kaynaklarının kullanımını müzakere etti. Proje katılımcıları, Rusça öğretimi ile ilgili yeni metodolojik çalışmalar ve modern literatür hakkında bilgi sahibi oldu.
Gerçekleştirilen etkinlikler, web seminerlerinin yanı sıra, projenin sitesinde offline da dahil eğitim materyallerine tam erişim sağlayan diğer çalışma biçimlerini de içeriyordu.
Etkinliklerin sonunda tüm katılımcılara sertifika verildi.
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