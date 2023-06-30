https://sputniknews.com.tr/20230630/trabzonspor-kapa-bildirdi-joaquin-fernandez-moreno-transferinin-maliyetini-acikladi-1073022830.html
Trabzonspor KAP'a bildirdi: Joaquin Fernandez Moreno transferinin maliyetini açıkladı
Trabzonspor KAP'a bildirdi: Joaquin Fernandez Moreno transferinin maliyetini açıkladı
Trabzonspor Kulübü, İspanyol futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T10:45+0300
2023-06-30T10:45+0300
2023-06-30T10:45+0300
spor
trabzonspor
joaquin fernandez moreno
transfer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1e/1073022903_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cddbbef6cdb1926c868897923b7fdf7b.jpg
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin avro, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 400 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230628/joaquin-fernandez-moreno-trabzonspor-icin-istanbulda-1072972546.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1e/1073022903_112:0:760:486_1920x0_80_0_0_7d9abeb9c6754b9ff33e9bf4e0cb35f3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
trabzonspor, joaquin fernandez moreno, transfer
trabzonspor, joaquin fernandez moreno, transfer
Trabzonspor KAP'a bildirdi: Joaquin Fernandez Moreno transferinin maliyetini açıkladı
Abone ol
Trabzonspor Kulübü, İspanyol futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin avro, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 400 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.