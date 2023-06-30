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https://sputniknews.com.tr/20230630/trabzonspor-kapa-bildirdi-joaquin-fernandez-moreno-transferinin-maliyetini-acikladi-1073022830.html
Trabzonspor KAP'a bildirdi: Joaquin Fernandez Moreno transferinin maliyetini açıkladı
Trabzonspor KAP'a bildirdi: Joaquin Fernandez Moreno transferinin maliyetini açıkladı
Trabzonspor Kulübü, İspanyol futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
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spor
trabzonspor
joaquin fernandez moreno
transfer
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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin avro, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 400 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230628/joaquin-fernandez-moreno-trabzonspor-icin-istanbulda-1072972546.html
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trabzonspor, joaquin fernandez moreno, transfer

Trabzonspor KAP'a bildirdi: Joaquin Fernandez Moreno transferinin maliyetini açıkladı

10:45 30.06.2023
© AA Joaquin Fernandez Moreno
 Joaquin Fernandez Moreno - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© AA
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Trabzonspor Kulübü, İspanyol futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin avro, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 400 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
Joaquin Fernandez Moreno - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
SPOR
Joaquin Fernandez Moreno, Trabzonspor için İstanbul'da
28 Haziran , 22:58
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