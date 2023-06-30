https://sputniknews.com.tr/20230630/trabzonspor-kapa-bildirdi-joaquin-fernandez-moreno-transferinin-maliyetini-acikladi-1073022830.html

Trabzonspor KAP'a bildirdi: Joaquin Fernandez Moreno transferinin maliyetini açıkladı

Trabzonspor KAP'a bildirdi: Joaquin Fernandez Moreno transferinin maliyetini açıkladı

Trabzonspor Kulübü, İspanyol futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T10:45+0300

2023-06-30T10:45+0300

2023-06-30T10:45+0300

spor

trabzonspor

joaquin fernandez moreno

transfer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1e/1073022903_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cddbbef6cdb1926c868897923b7fdf7b.jpg

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin avro, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 400 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230628/joaquin-fernandez-moreno-trabzonspor-icin-istanbulda-1072972546.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trabzonspor, joaquin fernandez moreno, transfer