https://sputniknews.com.tr/20230630/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-cabalara-ragmen-kiev-zaporojye-ngsye-provokasyonlarina-devam-ediyor-1073034553.html

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: Çabalara rağmen Kiev, Zaporojye NGS'ye provokasyonlarına devam ediyor

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: Çabalara rağmen Kiev, Zaporojye NGS'ye provokasyonlarına devam ediyor

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın (UAEA) Zaporojye Nükleer Santrali'nin (NGS) güvenliğini sağlama çabalarına... 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T15:21+0300

2023-06-30T15:21+0300

2023-06-30T15:21+0300

zaporojye

zaporojskaya nükleer enerji santrali

ukrayna krizi

vasiliy nebenzya

bm

ukrayna

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/04/1060783770_0:3:3141:1769_1920x0_80_0_0_2bae905143655b2d859847b0ff017780.jpg

Rus diplomat Nebenzya, BM'ye bir mektup göndererek Ukrayna yönetiminin Zaporojye NGS'ye yönelik provokasyonlarına dikkat çekti.Nebenzya, Rusya'nın talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan çok sayıdaki görüşmeye ya da UAEA'nın santralin güvenliğini sağlamaya yönelik çabalarına ve santralde UAEA müfettişleri bulunmasına rağmen Kiev rejiminin provokasyonlarını sürdürdüğünü vurguladı.Daha önce Nebenzya, Rusya'nın BM'ye mektup göndererek Zaporojye NGS'yi patlatmayı planlamadığını teyit ettiğini ve BM Genel Sekreterliği'ni Kiev'i provokasyonlardan vazgeçirmeye çağırdığını ifade etmişti.Avrupa'nın en büyük nükleer santraliDinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda. Daha önce Rusya ve müttefikleri tarafından askeri anlamda kontrol altına alınan Zaporojye NGS'nin yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rusya'ya geçmişti.Santral, Mart 2022'den bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı UAEA temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor.

zaporojye

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, vasiliy nebenzya, bm, ukrayna, rusya