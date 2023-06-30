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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230630/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-cabalara-ragmen-kiev-zaporojye-ngsye-provokasyonlarina-devam-ediyor-1073034553.html
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: Çabalara rağmen Kiev, Zaporojye NGS'ye provokasyonlarına devam ediyor
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: Çabalara rağmen Kiev, Zaporojye NGS'ye provokasyonlarına devam ediyor
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın (UAEA) Zaporojye Nükleer Santrali'nin (NGS) güvenliğini sağlama çabalarına... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T15:21+0300
2023-06-30T15:21+0300
zaporojye
zaporojskaya nükleer enerji santrali
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bm
ukrayna
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Rus diplomat Nebenzya, BM'ye bir mektup göndererek Ukrayna yönetiminin Zaporojye NGS'ye yönelik provokasyonlarına dikkat çekti.Nebenzya, Rusya'nın talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan çok sayıdaki görüşmeye ya da UAEA'nın santralin güvenliğini sağlamaya yönelik çabalarına ve santralde UAEA müfettişleri bulunmasına rağmen Kiev rejiminin provokasyonlarını sürdürdüğünü vurguladı.Daha önce Nebenzya, Rusya'nın BM'ye mektup göndererek Zaporojye NGS'yi patlatmayı planlamadığını teyit ettiğini ve BM Genel Sekreterliği'ni Kiev'i provokasyonlardan vazgeçirmeye çağırdığını ifade etmişti.Avrupa'nın en büyük nükleer santraliDinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda. Daha önce Rusya ve müttefikleri tarafından askeri anlamda kontrol altına alınan Zaporojye NGS'nin yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rusya'ya geçmişti.Santral, Mart 2022'den bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı UAEA temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor.
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zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, vasiliy nebenzya, bm, ukrayna, rusya
zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, vasiliy nebenzya, bm, ukrayna, rusya

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: Çabalara rağmen Kiev, Zaporojye NGS'ye provokasyonlarına devam ediyor

15:21 30.06.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinZaporojye NGS
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın (UAEA) Zaporojye Nükleer Santrali'nin (NGS) güvenliğini sağlama çabalarına rağmen Kiev'in santrale yönelik provokasyonlarına devam ettiğini belirtti.
Rus diplomat Nebenzya, BM'ye bir mektup göndererek Ukrayna yönetiminin Zaporojye NGS'ye yönelik provokasyonlarına dikkat çekti.

Nebenzya, Rusya'nın talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan çok sayıdaki görüşmeye ya da UAEA'nın santralin güvenliğini sağlamaya yönelik çabalarına ve santralde UAEA müfettişleri bulunmasına rağmen Kiev rejiminin provokasyonlarını sürdürdüğünü vurguladı.

Daha önce Nebenzya, Rusya'nın BM'ye mektup göndererek Zaporojye NGS'yi patlatmayı planlamadığını teyit ettiğini ve BM Genel Sekreterliği'ni Kiev'i provokasyonlardan vazgeçirmeye çağırdığını ifade etmişti.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda.

Daha önce Rusya ve müttefikleri tarafından askeri anlamda kontrol altına alınan Zaporojye NGS'nin yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rusya'ya geçmişti.

Santral, Mart 2022'den bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı UAEA temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor.
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