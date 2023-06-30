Rus askerler özel askeri harekat için geliştirilen yeni üniformaları almaya başladı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı videoya göre Batı Askeri Bölgesi'ne bağlı askerler, tüm kategorilerdeki askerler tarafından kullanılacak yeni üniformaları teslim aldı.



Her mevsime uygun bir dokuya sahip kamuflaj takımındaki gömlek, mont ve pantolonların modern bileşime sahip malzemelerden üretildiği ve askerleri donmaktan ve aşırı sıcaklardan koruyacakları belirtildi.



Yeni kamuflaj takımı dahilindeki hafifletilmiş botlar sıcak havalar için havalandırma membranına sahip, yağmur ve karda ıslanmaya karşı koruma sağlıyor.



Batı Askeri Bölgesi yetkilisi, Engels takma adlı komutan, yeni takımların dağıtım sürecinin birkaç gün içinde tamamlanacağını ve yeni ürünlerin çatışma hattındaki görevlerin ifa kalitesini artıracağını ve kaçınılmaz zaferi yakınlaştıracağını vurguladı.