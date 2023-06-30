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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230630/rus-askerler-ozel-askeri-harekat-icin-gelistirilen-yeni-uniformalari-almaya-basladi-1073039959.html
Rus askerler özel askeri harekat için geliştirilen yeni üniformaları almaya başladı
Rus askerler özel askeri harekat için geliştirilen yeni üniformaları almaya başladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat bölgesinde görev yapan askerlerin yeni kamuflaj takımlarını almaya başladığını açıkladı. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
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rusya
asker
üniforma
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı videoya göre Batı Askeri Bölgesi'ne bağlı askerler, tüm kategorilerdeki askerler tarafından kullanılacak yeni üniformaları teslim aldı.Her mevsime uygun bir dokuya sahip kamuflaj takımındaki gömlek, mont ve pantolonların modern bileşime sahip malzemelerden üretildiği ve askerleri donmaktan ve aşırı sıcaklardan koruyacakları belirtildi.Yeni kamuflaj takımı dahilindeki hafifletilmiş botlar sıcak havalar için havalandırma membranına sahip, yağmur ve karda ıslanmaya karşı koruma sağlıyor.Batı Askeri Bölgesi yetkilisi, Engels takma adlı komutan, yeni takımların dağıtım sürecinin birkaç gün içinde tamamlanacağını ve yeni ürünlerin çatışma hattındaki görevlerin ifa kalitesini artıracağını ve kaçınılmaz zaferi yakınlaştıracağını vurguladı.
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rusya, asker, üniforma, ukrayna

Rus askerler özel askeri harekat için geliştirilen yeni üniformaları almaya başladı

16:40 30.06.2023
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinZaporojye bölgesindeki Rus Topçu birliklerinin çalışmaları
Zaporojye bölgesindeki Rus Topçu birliklerinin çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© Sputnik / РИА Новости
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat bölgesinde görev yapan askerlerin yeni kamuflaj takımlarını almaya başladığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı videoya göre Batı Askeri Bölgesi'ne bağlı askerler, tüm kategorilerdeki askerler tarafından kullanılacak yeni üniformaları teslim aldı.

Her mevsime uygun bir dokuya sahip kamuflaj takımındaki gömlek, mont ve pantolonların modern bileşime sahip malzemelerden üretildiği ve askerleri donmaktan ve aşırı sıcaklardan koruyacakları belirtildi.

Yeni kamuflaj takımı dahilindeki hafifletilmiş botlar sıcak havalar için havalandırma membranına sahip, yağmur ve karda ıslanmaya karşı koruma sağlıyor.

Batı Askeri Bölgesi yetkilisi, Engels takma adlı komutan, yeni takımların dağıtım sürecinin birkaç gün içinde tamamlanacağını ve yeni ürünlerin çatışma hattındaki görevlerin ifa kalitesini artıracağını ve kaçınılmaz zaferi yakınlaştıracağını vurguladı.
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