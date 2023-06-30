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Modi’den Putin’in Rusya’da düzeni korumaya yönelik adımlarına destek
Modi’den Putin’in Rusya’da düzeni korumaya yönelik adımlarına destek
Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefon görüşmesinde, ülkede düzeni koruma ve istikrarı sağlamaya yönelik kararlı... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T21:46+0300
2023-06-30T21:46+0300
vladimir putin
narendra modi
dünya
rusya
hindistan
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Kremlin’den yapılan açıklamada, “Hindistan’ın girişimi üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Sayın Narendra Modi, 24 Haziran olayları ile ilgili olarak, Rusya yönetiminin meşruluk ve düzeni korumaya, ülkede istikrarı ve vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik kararlı eylemlerini anlayışla karşıladığını ve destek verdiğini dile getirdi” ifadesine yer verildi.Farklı alanlarda büyük ortak projeleri hayata geçirmenin önemine dikkat çekilen görüşmede, 2022’de ve bu yılın ilk çeyreğindeki ticaret cirosunda gerçekleşen büyüme memnuniyetle kaydedildi.Açıklamada, “Hindistan'ın şu anda başkanlığını yürüttüğü Şanghay İşbirliği Örgütü ve G20 ile BRICS kapsamındaki işbirliğine özel önem verildi. Ayrıca Narendra Modi, son Washington ziyareti dahil yaptığı uluslararası görüşmelere ilişkin bilgi verdi” dendi.Görüşmede Ukrayna sorununa da değinildi. Putin, özel askeri harekat bölgesindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmede bulunarak Kiev’in, çatışmayı çözüme kavuşturmaya yönelik siyasi ve diplomatik adımları katiyen reddettiğini kaydetti.
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vladimir putin, narendra modi, rusya, hindistan
vladimir putin, narendra modi, rusya, hindistan

Modi’den Putin’in Rusya’da düzeni korumaya yönelik adımlarına destek

21:46 30.06.2023
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Semerkant’ta gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları 22. Toplantısı kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Semerkant’ta gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları 22. Toplantısı kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© Sputnik / POOL
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefon görüşmesinde, ülkede düzeni koruma ve istikrarı sağlamaya yönelik kararlı eylemlerine anlayışla yaklaştığını ve destek verdiğini dile getirdiği belirtildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, “Hindistan’ın girişimi üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Sayın Narendra Modi, 24 Haziran olayları ile ilgili olarak, Rusya yönetiminin meşruluk ve düzeni korumaya, ülkede istikrarı ve vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik kararlı eylemlerini anlayışla karşıladığını ve destek verdiğini dile getirdi” ifadesine yer verildi.
Farklı alanlarda büyük ortak projeleri hayata geçirmenin önemine dikkat çekilen görüşmede, 2022’de ve bu yılın ilk çeyreğindeki ticaret cirosunda gerçekleşen büyüme memnuniyetle kaydedildi.
Açıklamada, “Hindistan'ın şu anda başkanlığını yürüttüğü Şanghay İşbirliği Örgütü ve G20 ile BRICS kapsamındaki işbirliğine özel önem verildi. Ayrıca Narendra Modi, son Washington ziyareti dahil yaptığı uluslararası görüşmelere ilişkin bilgi verdi” dendi.
Görüşmede Ukrayna sorununa da değinildi. Putin, özel askeri harekat bölgesindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmede bulunarak Kiev’in, çatışmayı çözüme kavuşturmaya yönelik siyasi ve diplomatik adımları katiyen reddettiğini kaydetti.
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