https://sputniknews.com.tr/20230630/modern-pentatlonda-karisik-ciftlerde-turkiye-4-oldu-1073013524.html
Modern pentatlonda karışık çiftlerde Türkiye, 4. oldu
Modern pentatlonda karışık çiftlerde Türkiye, 4. oldu
Polonya'da gerçekleştirilen 3. Avrupa Oyunları'nda modern pentatlon branşında karışık çiftlerde Türkiye, 4. oldu. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T00:09+0300
2023-06-30T00:09+0300
2023-06-30T00:09+0300
spor
türkiye
petatlon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1e/1073013358_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_bf6b1d04f76c48d2f3132ee3caddad86.jpg
Krakow'daki AWF Spor Merkezi'nde yapılan modern pentatlon yarışlarında Türkiye'yi İlke Özyüksel-Buğra Ünal ikilisi temsil etti.Eskrim, binicilik, yüzme, atış ve koşuda gerçekleşen yarışlarda milli takım madalyayı 2 puanla kaçırdı. Toplamda yarışı bin 393 puanla tamamlayan Türkiye, organizasyonu 4. sırada bitirdiKarışık çiftlerde altın madalyayı Çekya, gümüş madalyayı Macaristan, bronz madalyayı ise Büyük Britanya aldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1e/1073013358_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_a1411b1913330bf8ee1a8a1fee10acb3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, petatlon
Modern pentatlonda karışık çiftlerde Türkiye, 4. oldu
Abone ol
Polonya'da gerçekleştirilen 3. Avrupa Oyunları'nda modern pentatlon branşında karışık çiftlerde Türkiye, 4. oldu.
Krakow'daki AWF Spor Merkezi'nde yapılan modern pentatlon yarışlarında Türkiye'yi İlke Özyüksel-Buğra Ünal ikilisi temsil etti.
Eskrim, binicilik, yüzme, atış ve koşuda gerçekleşen yarışlarda milli takım madalyayı 2 puanla kaçırdı. Toplamda yarışı bin 393 puanla tamamlayan Türkiye, organizasyonu 4. sırada bitirdi
Karışık çiftlerde altın madalyayı Çekya, gümüş madalyayı Macaristan, bronz madalyayı ise Büyük Britanya aldı.