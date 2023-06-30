https://sputniknews.com.tr/20230630/modern-pentatlonda-karisik-ciftlerde-turkiye-4-oldu-1073013524.html

Modern pentatlonda karışık çiftlerde Türkiye, 4. oldu

Modern pentatlonda karışık çiftlerde Türkiye, 4. oldu

Polonya'da gerçekleştirilen 3. Avrupa Oyunları'nda modern pentatlon branşında karışık çiftlerde Türkiye, 4. oldu. 30.06.2023, Sputnik Türkiye

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spor

türkiye

petatlon

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Krakow'daki AWF Spor Merkezi'nde yapılan modern pentatlon yarışlarında Türkiye'yi İlke Özyüksel-Buğra Ünal ikilisi temsil etti.Eskrim, binicilik, yüzme, atış ve koşuda gerçekleşen yarışlarda milli takım madalyayı 2 puanla kaçırdı. Toplamda yarışı bin 393 puanla tamamlayan Türkiye, organizasyonu 4. sırada bitirdiKarışık çiftlerde altın madalyayı Çekya, gümüş madalyayı Macaristan, bronz madalyayı ise Büyük Britanya aldı.

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2023

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türkiye, petatlon