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Meteoroloji'nin ardından AFAD da uyardı: Çok sayıda il için alarm
Meteoroloji'nin ardından AFAD da uyardı: Çok sayıda il için alarm
Meteoroloji'nin ardından AFAD'dan, Orta ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T13:02+0300
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meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Giresun, Trabzon ve Samsun için kuvvetli yağış uyarısı verdi. Giresun ve Trabzon turuncu kodla uyarılırken Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane ve Samsun sarı kodla uyarıldı.Meteoroloji'nin uyarılarının ardından bir açıklama da AFAD'dan geldi. AFAD, açıklamasında şunlar kaydedildi:"Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Rize il geneli ile Artvin'in, Giresun'un ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize'nin kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."
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afad, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu
afad, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu

Meteoroloji'nin ardından AFAD da uyardı: Çok sayıda il için alarm

13:02 30.06.2023
© AAYağmur- Yağış- Meteoroloji
Yağmur- Yağış- Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© AA
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Meteoroloji'nin ardından AFAD'dan, Orta ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi.
Meteoroloji Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Giresun, Trabzon ve Samsun için kuvvetli yağış uyarısı verdi. Giresun ve Trabzon turuncu kodla uyarılırken Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane ve Samsun sarı kodla uyarıldı.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından bir açıklama da AFAD'dan geldi. AFAD, açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Rize il geneli ile Artvin'in, Giresun'un ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize'nin kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."
Yağış uyarı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
TÜRKİYE
Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Saat verildi
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