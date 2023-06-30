https://sputniknews.com.tr/20230630/meteorolojinin-ardindan-afad-da-uyardi-cok-sayida-il-icin-alarm-1073028999.html

Meteoroloji'nin ardından AFAD da uyardı: Çok sayıda il için alarm

Meteoroloji'nin ardından AFAD da uyardı: Çok sayıda il için alarm

Meteoroloji'nin ardından AFAD'dan, Orta ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T13:02+0300

2023-06-30T13:02+0300

2023-06-30T13:02+0300

türkiye

afad

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

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Meteoroloji Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Giresun, Trabzon ve Samsun için kuvvetli yağış uyarısı verdi. Giresun ve Trabzon turuncu kodla uyarılırken Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane ve Samsun sarı kodla uyarıldı.Meteoroloji'nin uyarılarının ardından bir açıklama da AFAD'dan geldi. AFAD, açıklamasında şunlar kaydedildi:"Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Rize il geneli ile Artvin'in, Giresun'un ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize'nin kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

https://sputniknews.com.tr/20230630/meteorolojiden-cok-sayida-il-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-saat-verildi-1073016460.html

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