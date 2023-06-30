https://sputniknews.com.tr/20230630/meteorolojiden-cok-sayida-il-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-saat-verildi-1073016460.html

Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Saat verildi

Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 30 Haziran'a ilişkin hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre 9 il için sarı, 5 ile de turuncu kodlu uyarı yapıldı... 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T06:32+0300

2023-06-30T06:32+0300

2023-06-30T06:36+0300

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hava durumu

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Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Orta Karadeniz Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesiminde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.UyarılarBugün Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ile Artvin'in, Giresun'un ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Rize'nin kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlar sebebi meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Bugün öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor, yağış beklenmiyor.EDİRNE °C, 33°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 29°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 30°CParçalı ve az bulutluTEKİRDAĞ °C, 27°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor, yağış beklenmiyor.A.KARAHİSAR °C, 27°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 34°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 34°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 34°CParçalı ve az bulutluAKDENİZKıyı kesimlerin az bulutlu ver açık, iç kesimlerin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkiinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyorADANA °C, 32°CKıyı kesimler az bulutlu ve açık iç kesimler parçalı bulutlu ve Toroslar bölümü öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 34°CKıyı kesimler az bulutlu ve açık iç kesimler parçalı bulutlu ve doğusunun Toroslar bölümü öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 30°CParçalı bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri yerel gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 32°CKıyı kesimler az bulutlu ve açık iç kesimler parçalı bulutlu ve Toroslar bölümü öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı bulutlu, doğusunun öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 27°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 28°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 27°CParçalı bulutlu, öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 29°CParçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor, yağış beklenmiyor.BOLU °C, 25°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 25°CParçalı bulutluSİNOP °C, 26°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 24°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun, Çorum, Tokat, Amasya, Artvin ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesiminde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.RİZE °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel çok kuvvetli, kıyı kesimlerde yer yer şiddetliSAMSUN °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar bu sabah saatlerinde yerel kuvvetliTOKAT °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetliTRABZON °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetliDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Erzurum'un kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.AĞRI °C, 28°CParçalı bulutlu, öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetliERZURUM °C, 25°CParçalı bulutlu, öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetliMALATYA °C, 32°CParçalı bulutluVAN °C, 27°CParçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor, yağış beklenmiyor.DİYARBAKIR °C, 38°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 35°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 35°CAz bulutluŞANLIURFA °C, 38°CAz bulutlu

https://sputniknews.com.tr/20230628/istanbul-valiliginden-saganak-yagis-uyarisi-1072973675.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul hava durumu, hava durumu