https://sputniknews.com.tr/20230630/lukasenko-batili-siyasetciler-avrupayi-nukleer-giyotine-yatiriyor-1073046332.html
Lukaşenko: Batılı siyasetçiler, Avrupa'yı nükleer giyotine yatırıyor
Lukaşenko: Batılı siyasetçiler, Avrupa'yı nükleer giyotine yatırıyor
Batılı ülkelerin Polonya topraklarına nükleer silah konuşlandırma planlarına tepki gösteren Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batılı siyasetçilerin... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T19:50+0300
2023-06-30T19:50+0300
2023-06-30T19:50+0300
dünya
aleksandr lukaşenko
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
belarus
belarus savunma bakanlığı
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ABD ve AB'nin Washington'un saldırganlık eylemlerini gerçekleştirecekleri bir destek noktası kurmak için Polonya'yı hızlı bir şekilde silahlandırdığına dikkat çeken Lukaşenko, "Batılı siyasetçiler, Avrupa'nın kafasını nükleer giyotine kendi elleriyle yatırdıklarının farkında mı? Polonya hükümeti, aklıyla düşünmek zorunda. En başta da kendi halkını. Batı için Polonyalılar Slavdı ve hala öyle. Yani onlar için bir sarf malzemesi. Tarih okuyun, komşular" dedi.'Komşularımıza barış ve iyi komşuluk planı sunmaya hazırız'Komşu ülkelerin, özellikle de NATO'nun vurucu birliği olmak isteyen Baltık ülkelerinin yöneticilerinin akılsızlıklarına rağmen Belarus'un komşularıyla en azından 'yamalı barış' içinde yaşamak zorunda olduğunu kaydeden Lukaşenko, komşu ülkelere barış ve iyi komşuluk planı sunmaya hazır olduklarını vurguladı.Lukaşenko, Belarus'un kendi bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine yönelik her türlü tehdide gereken yanıtı vereceğinin de altını çizdi.
belarus
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aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, belarus, belarus savunma bakanlığı
aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, belarus, belarus savunma bakanlığı
Lukaşenko: Batılı siyasetçiler, Avrupa'yı nükleer giyotine yatırıyor
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Batılı ülkelerin Polonya topraklarına nükleer silah konuşlandırma planlarına tepki gösteren Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batılı siyasetçilerin Avrupa'nın kafasını nükleer giyotine kendi elleriyle yatırdığını vurguladı.
ABD ve AB'nin Washington'un saldırganlık eylemlerini gerçekleştirecekleri bir destek noktası kurmak için Polonya'yı hızlı bir şekilde silahlandırdığına dikkat çeken Lukaşenko, "Batılı siyasetçiler, Avrupa'nın kafasını nükleer giyotine kendi elleriyle yatırdıklarının farkında mı? Polonya hükümeti, aklıyla düşünmek zorunda. En başta da kendi halkını. Batı için Polonyalılar Slavdı ve hala öyle. Yani onlar için bir sarf malzemesi. Tarih okuyun, komşular" dedi.
'Komşularımıza barış ve iyi komşuluk planı sunmaya hazırız'
Komşu ülkelerin, özellikle de NATO'nun vurucu birliği olmak isteyen Baltık ülkelerinin yöneticilerinin akılsızlıklarına rağmen Belarus'un komşularıyla en azından 'yamalı barış' içinde yaşamak zorunda olduğunu kaydeden Lukaşenko, komşu ülkelere barış ve iyi komşuluk planı sunmaya hazır olduklarını vurguladı.
Lukaşenko, Belarus'un kendi bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine yönelik her türlü tehdide gereken yanıtı vereceğinin de altını çizdi.