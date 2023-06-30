https://sputniknews.com.tr/20230630/lizbon-buyukelcisi-murat-karagoz-hayatini-kaybetti-1073049300.html

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken kalp krizi geçirdikten sonra... 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T22:41+0300

2023-06-30T22:41+0300

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türkiye

lizbon

büyükelçi

kalp krizi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, tekne ile geldiği Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu yakınlarında denize girdi. Bir süre denizde yüzen Büyükelçi Karagöz, iddiaya göre kalp krizi geçirdi. Bir anda deniz yüzeyinde hareketsiz kalan büyükelçiyi gören arkadaşları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vererek, büyükelçiyi kıyıya çıkardı. Motorize sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Büyükelçi Karagöz, ambulansla Fethiye’de özel bir hastaneye kaldırıldı. Karagöz’ün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

türkiye

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lizbon, büyükelçi, kalp krizi