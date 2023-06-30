https://sputniknews.com.tr/20230630/lavrov-bati-rusya-ve-belarusa-karsi-nazi-koalisyonu-kuruyor-1073048938.html
Lavrov: Batı, Rusya ve Belarus’a karşı Nazi koalisyonu kuruyor
Lavrov: Batı, Rusya ve Belarus’a karşı Nazi koalisyonu kuruyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı’nın Ukrayna'yı kullanarak Rusya ve Belarus'a karşı bir Nazi koalisyonu kurduğunu belirtti. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T22:23+0300
2023-06-30T22:23+0300
2023-06-30T22:23+0300
dünya
sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, katıldığı Belarus’un Bağımsızlık Günü resepsiyonunda, Batı'nın Kiev rejimini bir araç olarak kullanarak Rusya ve Belarus’a karşı bir Nazi koalisyonu kurmaya çalıştığını, ancak Moskova ve Minsk’in ortak tarih içinde çıkması muhtemel her türlü sorunun üstesinden geleceğini söyledi.Lavrov, “Batı'nın Kiev rejimini bir araç olarak kullanarak yaptığı şey, Slav halklarına karşı bir Nazi koalisyonu kurma girişiminden başka bir şey olarak görülemez. Bu resmen ilan edildi” dedi.Nazizmin, Batılı komşuların göz yumması ve teşvikiyle yeniden canlandırıldığını belirten Lavrov, ortak Avrupa evinde, nefret, ırksal üstünlük, Slav kültürü de dahil olmak üzere kültürlerin ortadan kaldırılmasının tohumlarının ekildiğine vurgu yaparak, "Bunu gizlemiyorlar. Pratik siyasete dönüşüyor. Avrupa'yı özgürleştirenlerin anıtları yıkılıyor, yerlerine Nazi suçluları Stepan Bandera ve Roman Şuheviç'in heykelleri dikiliyor" diye konuştu.Lavrov, Rusya ve Belarus halklarının dayanışmasının, kardeşçe birliğinin, karşılıklı yardımlaşmasının ve devlet başkanlarının kararlılığının karşı karşıya kalınan tüm zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olduğunu vurgulayarak, “Ortak tarihimizde ortaya çıkması muhtemel her türlü sorunun üstesinden geleceğimize olan inancım tamdır” ifadelerini kullandı.Rusya ve Belarus’un kendi öz güçlerine dayanarak hedeflerine ulaşabileceğine vurgu yapan Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
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sergey lavrov, batı, nazi, rusya
sergey lavrov, batı, nazi, rusya
Lavrov: Batı, Rusya ve Belarus’a karşı Nazi koalisyonu kuruyor
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı’nın Ukrayna'yı kullanarak Rusya ve Belarus'a karşı bir Nazi koalisyonu kurduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, katıldığı Belarus’un Bağımsızlık Günü resepsiyonunda, Batı'nın Kiev rejimini bir araç olarak kullanarak Rusya ve Belarus’a karşı bir Nazi koalisyonu kurmaya çalıştığını, ancak Moskova ve Minsk’in ortak tarih içinde çıkması muhtemel her türlü sorunun üstesinden geleceğini söyledi.
Lavrov, “Batı'nın Kiev rejimini bir araç olarak kullanarak yaptığı şey, Slav halklarına karşı bir Nazi koalisyonu kurma girişiminden başka bir şey olarak görülemez. Bu resmen ilan edildi” dedi.
Nazizmin, Batılı komşuların göz yumması ve teşvikiyle yeniden canlandırıldığını belirten Lavrov, ortak Avrupa evinde, nefret, ırksal üstünlük, Slav kültürü de dahil olmak üzere kültürlerin ortadan kaldırılmasının tohumlarının ekildiğine vurgu yaparak, "Bunu gizlemiyorlar. Pratik siyasete dönüşüyor. Avrupa'yı özgürleştirenlerin anıtları yıkılıyor, yerlerine Nazi suçluları Stepan Bandera ve Roman Şuheviç'in heykelleri dikiliyor" diye konuştu.
Lavrov, Rusya ve Belarus halklarının dayanışmasının, kardeşçe birliğinin, karşılıklı yardımlaşmasının ve devlet başkanlarının kararlılığının karşı karşıya kalınan tüm zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olduğunu vurgulayarak, “Ortak tarihimizde ortaya çıkması muhtemel her türlü sorunun üstesinden geleceğimize olan inancım tamdır” ifadelerini kullandı.
Rusya ve Belarus’un kendi öz güçlerine dayanarak hedeflerine ulaşabileceğine vurgu yapan Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Buradan varılacak tek sonuç ‘kendimize güvenmektir’. Öncelikle de Birlik Devleti, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, Avrasya Ekonomik Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu, bahsettiğim kuruluşların ve Şanghay İşbirliği Örgütü’nün katılımıyla Büyük Avrasya Ortaklığı inşa etme projelerinde. Çin’in ‘Tek Kuşak Tek Yol’ girişimi çerçevesinde uygulanmakta olan projeleri dikkate alarak.”