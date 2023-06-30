Kediler şehri: Kotor

© AA / Elman Omic Yerel halkın ve turistlerin verdiği yiyeceklerle hayatlarını devam ettiren kedilerin, liman ve ticaret kenti olan Kotor'a yıllar içerisinde gelerek orada kaldığına ve kenti kötülüklerden koruduğuna inanılıyor. Bir şehir efsanesi, eski kiliselerinden duyulan çan seslerinin, kedi sesleriyle karıştığı, hemen her gün binlerce turistin ziyaret ettiği Kotor'un, dağlar ve deniz arasındaki konumundan ötürü, çok sayıda fare ve yılanın istilasına uğradığını ve 'şehrin muhafızları' olarak adlandırılan kedilerin şehri koruduğunu anlatıyor.