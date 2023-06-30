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İran, İsveç'in Tahran Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
İran, İsveç'in Tahran Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
İran, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıya tepki olarak İsveç’in Tahran Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
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İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik yapılan saldırılara tepkiler büyüyor. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsveç’in Tahran Maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Stockholm'de Kur’an-ı Kerim’e yönelik yapılan saldırıların kınandığı belirtildi.Dini değerlere saygı gösterilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, “Sözde ifade özgürlüğü adı altında yapılan bu eylem içinde nefret ve şiddet barındırmaktadır. İsveç yönetiminin benzer saldırılar karşısındaki sessizliği ise tekrarlanan bu eylemlere cesaret veriyor” denildi.Açıklamada ayrıca İran ve diğer İslam ülkelerinin İslami değerlere yönelik saldırılara daha fazla tahammül etmeyeceği belirtilerek, İsveç’ten üzerine düşen sorumluluğu alması istendi. İsveç yönetiminden dini değerleri hedef alan saldırıları engellemesi istenilen açıklamada, “Eğer İsveç zamanında dini değerlere yönelik saldırıların önünü almış olsaydı bugün Kur’an-ı Kerim’e yönelik bu saldırı gerçekleşmemiş olurdu” ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230630/bmden-isvecte-kuran-i-kerimin-yakilmasina-kinama-1073013713.html
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iran, isveç, kuran
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İran, İsveç'in Tahran Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

05:26 30.06.2023
© İHAİran bayrak, İran bayrağı
İran bayrak, İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© İHA
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İran, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıya tepki olarak İsveç’in Tahran Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik yapılan saldırılara tepkiler büyüyor. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsveç’in Tahran Maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Stockholm'de Kur’an-ı Kerim’e yönelik yapılan saldırıların kınandığı belirtildi.
Dini değerlere saygı gösterilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, “Sözde ifade özgürlüğü adı altında yapılan bu eylem içinde nefret ve şiddet barındırmaktadır. İsveç yönetiminin benzer saldırılar karşısındaki sessizliği ise tekrarlanan bu eylemlere cesaret veriyor” denildi.
Açıklamada ayrıca İran ve diğer İslam ülkelerinin İslami değerlere yönelik saldırılara daha fazla tahammül etmeyeceği belirtilerek, İsveç’ten üzerine düşen sorumluluğu alması istendi. İsveç yönetiminden dini değerleri hedef alan saldırıları engellemesi istenilen açıklamada, “Eğer İsveç zamanında dini değerlere yönelik saldırıların önünü almış olsaydı bugün Kur’an-ı Kerim’e yönelik bu saldırı gerçekleşmemiş olurdu” ifadeleri kullanıldı.
Birleşmiş Milletler - BM - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
DÜNYA
BM'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına kınama
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