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IMF'den Pakistan'a 3 milyar dolarlık kredi
IMF'den Pakistan'a 3 milyar dolarlık kredi
Pakistan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 3 milyar dolarlık stand-by düzenlemesi konusunda anlaştı. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T16:23+0300
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dünya
asya & pasifik
pakistan
kredi
imf
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IMF Pakistan Misyon Şefi Nathan Porter, yaptığı açıklamada, IMF ile Pakistanlı yetkililerin 9 aylık süreyle 3 milyar dolar stand-by düzenlemesi konusunda anlaştığını duyurdu.Porter, bu düzenlemenin, Pakistan ile 2019’da yapılan anlaşmanın üzerine inşa edildiğini vurguladı.IMF ile varılan stand-by düzenlemesinin temmuz ortalarında IMF Guvernörler Kurulu tarafından onaylanması gerekiyor. 9 aya yayılan 3 milyar dolarlık kredi, Pakistan'ın beklediği rakamdan daha yüksek.Pakistan yönetimi, 2019'da kabul edilen ve cuma günü sona eren 6.5 milyar dolarlık kurtarma paketinden kalan 2.5 milyar dolarlık kısmın serbest bırakılmasını umuyordu.Başbakan Şahbaz Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, anlaşmanın gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti.Şerif, bu anlaşmanın, Pakistan’ın döviz rezervini güçlendireceğini, ekonomik istikrara kavuşmasını sağlayacağını ve ülkeyi sürdürülebilir ekonomik büyüme yoluna sokacağını kaydetti.Nüfusu 230 milyonun üzerinde olan Pakistan'ın ulusal borcu 274 milyar dolar civarında ve bu borç, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 80'ine tekabül ediyor. Bu durum, ülkeyi ekonomik şoklara karşı savunmasız hale getiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230627/imf-yetkilisi-abd-dunyayi-dolardan-uzaklasmaya-sevk-ediyor-1072918232.html
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asya & pasifik, pakistan, kredi, imf, uluslararası para fonu (imf)
asya & pasifik, pakistan, kredi, imf, uluslararası para fonu (imf)

IMF'den Pakistan'a 3 milyar dolarlık kredi

16:23 30.06.2023
© İHAPakistan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 3 milyar dolarlık stand-by düzenlemesi konusunda anlaştı.
Pakistan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 3 milyar dolarlık stand-by düzenlemesi konusunda anlaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© İHA
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Pakistan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 3 milyar dolarlık stand-by düzenlemesi konusunda anlaştı.
IMF Pakistan Misyon Şefi Nathan Porter, yaptığı açıklamada, IMF ile Pakistanlı yetkililerin 9 aylık süreyle 3 milyar dolar stand-by düzenlemesi konusunda anlaştığını duyurdu.
Porter, bu düzenlemenin, Pakistan ile 2019’da yapılan anlaşmanın üzerine inşa edildiğini vurguladı.
IMF ile varılan stand-by düzenlemesinin temmuz ortalarında IMF Guvernörler Kurulu tarafından onaylanması gerekiyor. 9 aya yayılan 3 milyar dolarlık kredi, Pakistan'ın beklediği rakamdan daha yüksek.
Pakistan yönetimi, 2019'da kabul edilen ve cuma günü sona eren 6.5 milyar dolarlık kurtarma paketinden kalan 2.5 milyar dolarlık kısmın serbest bırakılmasını umuyordu.
Başbakan Şahbaz Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, anlaşmanın gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti.
Şerif, bu anlaşmanın, Pakistan’ın döviz rezervini güçlendireceğini, ekonomik istikrara kavuşmasını sağlayacağını ve ülkeyi sürdürülebilir ekonomik büyüme yoluna sokacağını kaydetti.
Nüfusu 230 milyonun üzerinde olan Pakistan'ın ulusal borcu 274 milyar dolar civarında ve bu borç, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 80'ine tekabül ediyor. Bu durum, ülkeyi ekonomik şoklara karşı savunmasız hale getiriyor.
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