https://sputniknews.com.tr/20230630/hdpli-pervin-buldandan-yerel-secim-aciklamasi-her-yerde-aday-cikaracagiz-1073044042.html

HDP'li Pervin Buldan'dan yerel seçim açıklaması: Her yerde aday çıkaracağız

HDP'li Pervin Buldan'dan yerel seçim açıklaması: Her yerde aday çıkaracağız

Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde Millet İttifakı'nın adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen HDP'den 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin... 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T18:20+0300

2023-06-30T18:20+0300

2023-06-30T18:20+0300

politika

pervin buldan

hdp

yeşil sol parti

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında gittiği Van'da düzenlenen bir programda konuştu.Cumhuriyet'te yer alan habere göre, eylül ayında kongreye gideceklerini belirten Pervin Buldan, kongreden sonra da yeni bir seçim sürecinin başlayacağına dikkat çekerek şöyle konuştu:HDP mi Yeşil Sol mu?Seçimden sonra yaşanan eksiklikleri toplantılarında ele aldıklarını dile getiren Buldan, bu konuda yeni kararlar aldıklarını belirtip şöyle devam etti:Bu kararlarla birlikte kongreye gideceğimizi ifade ettik. Kongrede, yeni bir planlama ve yeni bir anlayışla yeni yüzlerle, yeni canlarla bu süreci karşılamak üzeri bir değişim ve dönüşümü başlatmak üzere bir süreç başlayacak. Muhtemelen Eylül ayı gibi kongremizi gerçekleştirip, HDP ile mi yola devam edeceğiz, Yeşil Sol’la mı devam edeceğiz, Yeşil Sol’un ismi mi değişecek? bütün bunlar şu an tartışma konusu. Bir komisyon kurduk. Bu komisyonumuz çalışmalarını sürdürüyor."

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pervin buldan, hdp, yeşil sol parti