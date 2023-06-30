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HDP'li Pervin Buldan'dan yerel seçim açıklaması: Her yerde aday çıkaracağız
HDP'li Pervin Buldan'dan yerel seçim açıklaması: Her yerde aday çıkaracağız
Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde Millet İttifakı'nın adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen HDP'den 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T18:20+0300
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pervin buldan
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yeşil sol parti
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında gittiği Van'da düzenlenen bir programda konuştu.Cumhuriyet'te yer alan habere göre, eylül ayında kongreye gideceklerini belirten Pervin Buldan, kongreden sonra da yeni bir seçim sürecinin başlayacağına dikkat çekerek şöyle konuştu:HDP mi Yeşil Sol mu?Seçimden sonra yaşanan eksiklikleri toplantılarında ele aldıklarını dile getiren Buldan, bu konuda yeni kararlar aldıklarını belirtip şöyle devam etti:Bu kararlarla birlikte kongreye gideceğimizi ifade ettik. Kongrede, yeni bir planlama ve yeni bir anlayışla yeni yüzlerle, yeni canlarla bu süreci karşılamak üzeri bir değişim ve dönüşümü başlatmak üzere bir süreç başlayacak. Muhtemelen Eylül ayı gibi kongremizi gerçekleştirip, HDP ile mi yola devam edeceğiz, Yeşil Sol’la mı devam edeceğiz, Yeşil Sol’un ismi mi değişecek? bütün bunlar şu an tartışma konusu. Bir komisyon kurduk. Bu komisyonumuz çalışmalarını sürdürüyor."
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pervin buldan, hdp, yeşil sol parti

HDP'li Pervin Buldan'dan yerel seçim açıklaması: Her yerde aday çıkaracağız

18:20 30.06.2023
© AAHDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen mitingde konuştu.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen mitingde konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde Millet İttifakı'nın adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen HDP'den 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin çarpıcı bir çıkış geldi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçimde her ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında gittiği Van'da düzenlenen bir programda konuştu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, eylül ayında kongreye gideceklerini belirten Pervin Buldan, kongreden sonra da yeni bir seçim sürecinin başlayacağına dikkat çekerek şöyle konuştu:
"Yerel seçimler elbette ki hepimiz açısından önemli. İktidar bir kez daha devletin bütün imkanlarını kullanmaya çalışacak. Biz de, bütün illerimizde büyükşehirler başta olmak üzere her yerde adaylarımızı çıkararak bu mücadelenin içerisinde varlığımızı ve mücadelemizi bir kez daha ispat etmek üzere, bu seçimlerde iyi bir çalışma temposuyla büyük bir başarı elde etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

HDP mi Yeşil Sol mu?

Seçimden sonra yaşanan eksiklikleri toplantılarında ele aldıklarını dile getiren Buldan, bu konuda yeni kararlar aldıklarını belirtip şöyle devam etti:
Bu kararlarla birlikte kongreye gideceğimizi ifade ettik. Kongrede, yeni bir planlama ve yeni bir anlayışla yeni yüzlerle, yeni canlarla bu süreci karşılamak üzeri bir değişim ve dönüşümü başlatmak üzere bir süreç başlayacak. Muhtemelen Eylül ayı gibi kongremizi gerçekleştirip, HDP ile mi yola devam edeceğiz, Yeşil Sol’la mı devam edeceğiz, Yeşil Sol’un ismi mi değişecek? bütün bunlar şu an tartışma konusu. Bir komisyon kurduk. Bu komisyonumuz çalışmalarını sürdürüyor."
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