https://sputniknews.com.tr/20230630/fransiz-ekibi-nice-teknik-direktorluge-farioliyi-getirdi-1073049490.html
Fransız ekibi Nice, teknik direktörlüğe Farioli'yi getirdi
Fransız ekibi Nice, teknik direktörlüğe Farioli'yi getirdi
Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Nice, teknik direktörlük görevine Francesco Farioli'yi getirdi. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T22:58+0300
2023-06-30T22:58+0300
2023-06-30T22:58+0300
spor
nice
fransa
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Fransız ekibinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İtalyan teknik adamın pazartesi günü görevine başlayacağı kaydedildi.Farioli, kariyerinde daha önce Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştırmıştı.Kulüp başkanı Jean-Pierre Rivere, Farioli'nin takımın hedefleriyle mükemmel bir şekilde örtüştüğünü belirterek, "Çok profesyonel özelliklere sahip. Şimdiden adından söz ettiren, gelecek vaat eden bir teknik direktör." ifadelerini kullandı.
nice
fransa
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nice, fransa
Fransız ekibi Nice, teknik direktörlüğe Farioli'yi getirdi
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Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Nice, teknik direktörlük görevine Francesco Farioli'yi getirdi.
Fransız ekibinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İtalyan teknik adamın pazartesi günü görevine başlayacağı kaydedildi.
Farioli, kariyerinde daha önce Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştırmıştı.
Kulüp başkanı Jean-Pierre Rivere, Farioli'nin takımın hedefleriyle mükemmel bir şekilde örtüştüğünü belirterek, "Çok profesyonel özelliklere sahip. Şimdiden adından söz ettiren, gelecek vaat eden bir teknik direktör." ifadelerini kullandı.