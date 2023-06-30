https://sputniknews.com.tr/20230630/fransiz-ekibi-nice-teknik-direktorluge-farioliyi-getirdi-1073049490.html

Fransız ekibi Nice, teknik direktörlüğe Farioli'yi getirdi

Fransız ekibi Nice, teknik direktörlüğe Farioli'yi getirdi

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Nice, teknik direktörlük görevine Francesco Farioli'yi getirdi. 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T22:58+0300

2023-06-30T22:58+0300

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spor

nice

fransa

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Fransız ekibinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İtalyan teknik adamın pazartesi günü görevine başlayacağı kaydedildi.Farioli, kariyerinde daha önce Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştırmıştı.Kulüp başkanı Jean-Pierre Rivere, Farioli'nin takımın hedefleriyle mükemmel bir şekilde örtüştüğünü belirterek, "Çok profesyonel özelliklere sahip. Şimdiden adından söz ettiren, gelecek vaat eden bir teknik direktör." ifadelerini kullandı.

nice

fransa

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