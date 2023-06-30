https://sputniknews.com.tr/20230630/fransada-olaylar-nedeniyle-sokaga-cikma-yasagi-getirilen-kent-sayisi-4e-cikti-1073014000.html

Fransa'da olaylar nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen kent sayısı 4'e çıktı

Fransa'da olaylar nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen kent sayısı 4'e çıktı

Fransa'da Nael M. isimli genç sürücünün polis ateşiyle öldürülmesinin ardından çıkan olaylar nedeniyle gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirilen Clamart... 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T01:02+0300

2023-06-30T01:02+0300

2023-06-30T01:53+0300

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Fransa'da Nael M. isimli genç sürücünün polis ateşiyle öldürülmesinin ardından başlayan protestolar büyüyor.Nael M. isimli genç sürücünün polisin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından Nanterre, Marsilya, Nosiy-le-Sec kentleri başta olmak üzere sokaklarda başlayan protestolar ülke genelinde sürüyor.Genç sürücünün anısına düzenlenen eylemlerde protestocularla polisler karşı karşıya gelirken; polis karşıtı slogan atarak araçları ateşe veren protestoculara emniyet güçlerinin biber gazıyla müdahale ettiği görülüyor.Fransız basınındaki haberlere göre, olaylar nedeniyle Neuilly-sur-Marne kentindeki 3 mahallede 3 Temmuz'a kadar 23.00-06.00 saatleri arasında, Savigny-le-Temple kentinde ise 2 Temmuz'a kadar 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.Öte yandan Compiegne kentinde de 3 Temmuz'a kadar saat 22.00-06.00 saatleri arasında, yanında bir ebeveyn olmayan 16 yaşının altındakilere sokağa çıkma yasağı uygulanacak.Olaylar Belçika'ya sıçradı Belçika'nın başkenti Brüksel'de ise, Fransa'da düzenlenen protestolara destek vermek için eylem yapan gruptakiler bazı araçları ateşe verdi. Gruba müdahale eden polis bazı kişileri gözaltına aldı.Ulusal basına göre, genç yaşlardaki bir grup, Nael M'nin polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından düzenlenen gösterilere destek vermek amacıyla sosyal medyadan çağrıda bulundu.Bunun üzerine, Brüksel'in merkez semtlerinden Anneessens'de toplanan göstericiler, kaldırım taşlarını fırlattı, otobüs duraklarındaki camları kırdı, bazı araçları ateşe verdi.Yangın çıkan noktalara itfaiye ekipleri sevk edildi.TSİ 23.00 sularında olay yerine intikal eden polisle göstericiler arasında şehrin merkezindeki Lemonnier Bulvarı'nda arbede çıktı.Anneessens metro istasyonu kapatıldı, bölgeye araç girişleri yasaklandı. Brüksel'de 29 kişi gözaltına alındıDüzenlenen gösterilere destek vermek amacıyla Anneessens'de toplanan grupla polis arasında çıkan arbede sonucunda gözaltına alınanların sayısı 29'a yükseldi.Bu kişilerden 26'sının reşit olmadığı aktarıldı. Ne olmuştu?Bir polis memuru, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış ve 17 yaşındaki Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.Nael M. isimli gencin ölümünün ardından farklı kentlerde olaylar çıkmış, Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar 21.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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fransa, avrupa, sokağa çıkma kısıtlaması, brüksel, protesto, protesto gösterisi