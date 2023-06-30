https://sputniknews.com.tr/20230630/eski-dunya-1-numarasi-wozniacki-kortlara-geri-donuyor-1073015605.html

Eski dünya 1 numarası Wozniacki kortlara geri dönüyor

Eski dünya 1 numarası Wozniacki kortlara geri dönüyor

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Caroline Wozniacki, 2020'de bıraktığı tenise geri döneceğini açıkladı. 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T01:52+0300

2023-06-30T01:52+0300

2023-06-30T01:52+0300

spor

caroline wozniacki

tenis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1e/1073015435_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_204c7055b9e400dd2a7c96bbcaea7b8b.jpg

Wozniacki, Vogue dergisine verdiği röportajda, ağustos ayında düzenlenecek Kanada Açık'ta kortlara dönmeyi planladığını, ardından da sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'a katılmak istediğini belirtti.11 Temmuz'da 33 yaşına girecek Danimarkalı tenisçi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise "Tenisten uzak kaldığım 3 yılda aileme vakit ayırdım. Anneleri olmaktan dolayı minnettar olduğum 2 çocuğum var. Fakat hala gerçekleştirmek istediğim hedeflerim de var. Çocuklarıma, yaşınız ne olursa olsun hayallerinizin peşinden gidebileceğinizi göstermek istiyorum. Ailece zamanının geldiğine karar verdik. Geri dönüyorum ve oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.Grand slam turnuvalarındaki tek şampiyonluğunu 2018 Avustralya Açık'ta elde eden Wozniacki, 2009 ve 2014 ABD Açık'ta ise final oynadı.Wozniacki, 2020 Avustralya Açık'ın ardından noktaladığı aktif kariyerinde 30 tekler şampiyonluğu kazandı ve 71 hafta boyunca kadınlar dünya sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

caroline wozniacki, tenis