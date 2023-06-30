https://sputniknews.com.tr/20230630/dunya-bankasindan-ukraynaya-15-milyar-dolarlik-kredi-japonya-garantor-oldu-1073045230.html

Dünya Bankası'ndan Ukrayna'ya 1.5 milyar dolarlık kredi: Japonya garantör oldu

Dünya Bankası'ndan Ukrayna'ya 1.5 milyar dolarlık kredi: Japonya garantör oldu

Dünya Bankası Yönetim Kurulu, Japonya’nın sunduğu garanti karşılığında Ukrayna’ya 1 milyar 500 milyon dolarlık kredinin verilmesini onayladı. 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T18:55+0300

2023-06-30T18:55+0300

2023-06-30T18:58+0300

japonya

ukrayna

dünya bankası

kredi

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Dünya Bankası’nın açıklamasında, 'Ukrayna’ya yeni 1.5 milyar dolarlık kredinin hane halklarına yardımın sunulmasına ve savaşın sonuçlarını yumuşatmaya' yönlendirildiği ifade edildi. Kredinin, Advancing Needed Credit Enhancement for Ukraine Trust Fund (ADVANCE Ukraine) fonu kapsamında Japonya’nın sunduğu garanti karşılığında verildiği ve 'Ukrayna’nın 2023 mali ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan uluslararası destek paketinin ayrılmaz bir parçası' olduğu kaydedildi.Dünya Bankası’nın bugüne kadar, Ukrayna’nın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik toplam 37 milyar 500 milyon dolardan fazla fon seferber ettiği vurgulandı. Bu tutar, ABD, Japonya, İngiltere, Norveç, Hollanda, İspanya, Almanya, Kanada, İsviçre, İsveç, Danimarka, Avusturya, Finlandiya, İrlanda, Litvanya, Letonya, İzlanda ve Belçika gibi ülkelerin taahhütlerini ve vaatlerini içeriyor.Fonlar ayrıca yoksullara, mültecilere ve yerinden edilmiş insanlara yardıma, 'kamusal hizmetleri sübvanse etmeye ve vatandaşlar için emekli maaşlarının uygun ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamaya' yönlendirilecek. Açıklamada, fonun 'kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmayı amaçlayan reformları desteklemek', özellikle de 'kamu alımları sistemini güçlendirmek ve vergi kaçakçılığıyla mücadele için vergi raporlama sistemini iyileştirmek' için tahsis edildiği belirtildi.Kredinin ayrıca çatışma sırasında ve çatışmanın ardından 'piyasalara daha iyi faaliyet göstermeye yardımcı' olacağı ifade edildi.Dünya Bankası ve Ukrayna Hükümeti’nin, 'enerji, sağlık, sosyal koruma, eğitim, konut ve tarım dahil ülkenin öncelikli sektörlerine odaklanan çerçeve projelerini uygulayacağı' kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230508/dunya-bankasindan-ukraynaya-maaslari-odeyebilmesi-icin-190-milyon-euro-kredi-1070802697.html

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