Deneme amaçlı ekti, tanesini 30 liradan satıyor: Tropikal meyve kiwano

Deneme amaçlı ekti, tanesini 30 liradan satıyor: Tropikal meyve kiwano

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Muhammet Görgülü, denemek için bir dönüm seraya ektiği "boynuzlu kavun" olarak bilinen tropikal meyve kiwanonun üretimine... 30.06.2023

2023-06-30T00:04+0300

2023-06-30T00:04+0300

2023-06-30T00:04+0300

Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde üreticiler, bölge ikliminin tropikal özellik taşıması nedeniyle iyi verim ve yüksek gelir elde etmek için tropikal bitkilere yöneliyor. 42 çeşit tropikal meyvenin yetiştirilebildiği iki ilçede, muz, avokado, yenidünya, mango, ejder meyvesi ve passiflorayla çeşitliği arıtran üreticiler, yeni tropikal ürünlere ekonomik değer katmak için çalışmalarını sürdürüyor.Gazipaşa'da 52 yaşındaki sebze ve meyve üreticisi Muhammet Görgülü de bu üreticilerden biri oldu. Görgülü, daha önce tropikal meyve üretimine hiç girmediğini söyledi. Arkadaşı aracılığıyla 3 yıl önce tanıştığı meyvenin tadını sevdiği için bahçesinde bir kaç fidan dikerek üretim işine girdiğini anlatan Görgülü, "Deneme ürünlerinden aldığım verimle fidan üretimi yaptım. Ürettiğim fidanları da bir dönüm kapalı alanda dikmeye başladım. Ocak ayında diktiğim fidanlar meyve verdi. Olgunlaşan meyveleri de pazar buldukça satıyorum" dedi. Görgülü, ürünün tanesini şu anda 25-30 liraya sattığını belirterek, bahçesinde yaklaşık 10 bin adet kiwanonun hasat edilmeyi beklediğini kaydetti.Yılda bir kez ürün aldığı bitkiyi her yılbaşından yeniden ektiğini belirten Görgülü, "Fidanları aldığım arkadaşım üretimi bıraktı. Ben devam ettim ve şimdi para da kazanıyorum. Şu an çok bilinmediği için pazarı yok ama buna rağmen hasat ettiğim ürünleri satarak gelir elde ediyorum" diye konuştu. Meyvenin ihracatı için çalıştığını dile getiren Görgülü, "Avrupa'ya ihracatını yapmak istediğim bu meyve, C vitamini yönünden zengin. Bağışlık sistemini güçlendirici özelliği var. Salgın döneminde ailecek çok tükettik. Çok şükür hasta olmadık. Bağırsakları da temizleyen ve faydaları saymakla bitmeyen bir meyve" ifadelerini kullandı.Görgülü, meyvenin güneş görmeyen yerde oda sıcaklığında 5 ay boyunca tüketime hazır halde bekleyebildiğini bunun da pazarlamada kolaylık sağladığını söyledi.

