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https://sputniknews.com.tr/20230630/cumhurbaskani-erdogan-basketbol-maci-yapti-1073027500.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptı
Eski Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la oynadıkları basketbol görüntülerini paylaştı. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
recep tayyip erdoğan
basketbol
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Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol görüntülerini paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte basketbol oynayan Varank, görüntüleri, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur" başlığı ile paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20211003/cumhurbaskani-erdogandan-saglik-icin-spor-cagrisi-1049476490.html
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recep tayyip erdoğan, basketbol, mustafa varank
recep tayyip erdoğan, basketbol, mustafa varank

Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptı

12:14 30.06.2023
© İHABasketbol oynayan Cumhurbaşkanı Erdoğan
Basketbol oynayan Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© İHA
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Eski Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la oynadıkları basketbol görüntülerini paylaştı.
Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol görüntülerini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte basketbol oynayan Varank, görüntüleri, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur" başlığı ile paylaştı.
Recep Tayyip Erdoğan - futbol - Başakşehir - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
Erdoğan: Haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum
3 Ekim 2021, 12:29
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