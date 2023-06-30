https://sputniknews.com.tr/20230630/cumhurbaskani-erdogan-basketbol-maci-yapti-1073027500.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptı
Eski Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la oynadıkları basketbol görüntülerini paylaştı. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T12:14+0300
2023-06-30T12:14+0300
2023-06-30T12:14+0300
yaşam
recep tayyip erdoğan
basketbol
mustafa varank
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Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol görüntülerini paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte basketbol oynayan Varank, görüntüleri, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur" başlığı ile paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20211003/cumhurbaskani-erdogandan-saglik-icin-spor-cagrisi-1049476490.html
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recep tayyip erdoğan, basketbol, mustafa varank
recep tayyip erdoğan, basketbol, mustafa varank
Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptı
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Eski Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la oynadıkları basketbol görüntülerini paylaştı.
Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol görüntülerini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte basketbol oynayan Varank, görüntüleri, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur" başlığı ile paylaştı.