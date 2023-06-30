https://sputniknews.com.tr/20230630/cumhurbaskani-erdogan-basketbol-maci-yapti-1073027500.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptı

Eski Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la oynadıkları basketbol görüntülerini paylaştı. 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T12:14+0300

2023-06-30T12:14+0300

2023-06-30T12:14+0300

yaşam

recep tayyip erdoğan

basketbol

mustafa varank

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Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol görüntülerini paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte basketbol oynayan Varank, görüntüleri, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur" başlığı ile paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20211003/cumhurbaskani-erdogandan-saglik-icin-spor-cagrisi-1049476490.html

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recep tayyip erdoğan, basketbol, mustafa varank