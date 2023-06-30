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https://sputniknews.com.tr/20230630/cekya-macaristan-ve-polonyanin-gocmen-konusundaki-tutumuna-tepki-gosterdi-1073047539.html
Çekya, 'Macaristan ve Polonya'nın göçmen konusundaki tutumuna' tepki gösterdi
Çekya, 'Macaristan ve Polonya'nın göçmen konusundaki tutumuna' tepki gösterdi
Çekya Başbakanı Petr Fiala, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği AB) Liderler Zirvesi'nde, Macaristan ve Polonya'nın göç konusundaki... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
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Fiala, basına yaptığı açıklamada, AB Komisyonu'nun önerdiği ve ay başında nitelikli çoğunlukla kabul edilen "dayanışma mekanizması" gereğince göçmenlerin her AB ülkesine zorunlu dağıtımı, aksi halde ise üye ülkelerin kabul etmedikleri her göçmen başına 20 bin avro ödemesini öngören yaklaşıma, Budapeşte ve Varşova'nın itiraz etmesi nedeniyle anlaşma sağlanamamasına tepki gösterdi.Petr Fiala, dayanışma mekanizması ile Ukrayna'dan yüksek oranda göçmen kabul eden Çekya'nın, finansal destek alabilme imkanının doğacağını kaydederek, "Ukrayna'dan gelen sığınmacı akını ile baş edebilmemize yardımı olacak fonu, Polonya ve Macaristan sert tutumlarıyla bloke ediyor." diye konuştu.İki ülkenin bu yaklaşımıyla Çekya'nın çıkarlarına zarar verdiğini ileri süren Fiala, bu durumun kendisinde hayal kırıklığına yol açtığını, Macaristan ve Polonya'nın ülke içi siyasi dinamikler nedeniyle bu yaklaşımı sergiledikleri görüşünde olduğunu ifade etti.Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün ve bugün gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nde göç sorununa ilişkin "dayanışma mekanizması" adı verilen yaklaşım doğrultusunda, göçmenlerin her AB ülkesine zorunlu dağıtımı, aksi halde ise üye ülkelerin kabul etmedikleri her göçmen başına 20 bin avro ödemesini öngören kurallara, Macaristan ve Polonya'nın itiraz etmesi nedeniyle toplantı, uzlaşı sağlanamadan sona ermişti.
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çekya, polonya, macaristan

Çekya, 'Macaristan ve Polonya'nın göçmen konusundaki tutumuna' tepki gösterdi

21:09 30.06.2023
© AP Photo / Olivier MatthysPetr Fiala
Petr Fiala - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
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Çekya Başbakanı Petr Fiala, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği AB) Liderler Zirvesi'nde, Macaristan ve Polonya'nın göç konusundaki tutumu nedeniyle uzlaşı sağlanamamasına tepki göstererek, iki ülkenin bu yaklaşımının Çekya'nın çıkarlarına zarar verdiğini söyledi.
Fiala, basına yaptığı açıklamada, AB Komisyonu'nun önerdiği ve ay başında nitelikli çoğunlukla kabul edilen "dayanışma mekanizması" gereğince göçmenlerin her AB ülkesine zorunlu dağıtımı, aksi halde ise üye ülkelerin kabul etmedikleri her göçmen başına 20 bin avro ödemesini öngören yaklaşıma, Budapeşte ve Varşova'nın itiraz etmesi nedeniyle anlaşma sağlanamamasına tepki gösterdi.
Petr Fiala, dayanışma mekanizması ile Ukrayna'dan yüksek oranda göçmen kabul eden Çekya'nın, finansal destek alabilme imkanının doğacağını kaydederek, "Ukrayna'dan gelen sığınmacı akını ile baş edebilmemize yardımı olacak fonu, Polonya ve Macaristan sert tutumlarıyla bloke ediyor." diye konuştu.
İki ülkenin bu yaklaşımıyla Çekya'nın çıkarlarına zarar verdiğini ileri süren Fiala, bu durumun kendisinde hayal kırıklığına yol açtığını, Macaristan ve Polonya'nın ülke içi siyasi dinamikler nedeniyle bu yaklaşımı sergiledikleri görüşünde olduğunu ifade etti.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün ve bugün gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nde göç sorununa ilişkin "dayanışma mekanizması" adı verilen yaklaşım doğrultusunda, göçmenlerin her AB ülkesine zorunlu dağıtımı, aksi halde ise üye ülkelerin kabul etmedikleri her göçmen başına 20 bin avro ödemesini öngören kurallara, Macaristan ve Polonya'nın itiraz etmesi nedeniyle toplantı, uzlaşı sağlanamadan sona ermişti.
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