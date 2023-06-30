https://sputniknews.com.tr/20230630/bmden-fransadaki-olaylara-iliskin-aciklama-1073031008.html
BM'den Fransa'daki olaylara ilişkin açıklama
BM'den Fransa'daki olaylara ilişkin açıklama
Birleşmiş Milletler (BM), Paris'in Nanterre banliyösünde 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polisin açtığı ateş sonucu ölümüyle ilişkin açıklamasında... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T14:10+0300
2023-06-30T14:10+0300
2023-06-30T14:32+0300
dünya
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protesto
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birleşmiş milletler (bm)
açıklama
polis
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Afrika kökenli gencin 27 Haziran'da polis kurşunuyla öldürülmesi nedeniyle endişe duyduklarını söyledi.Olayla ilgili soruşturma açıldığını dikkate aldıklarını vurgulayan Shamdasani, "Fransa'nın, kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ciddi şekilde ele almasının zamanıdır" değerlendirmesinde bulundu.Shamdasani, barışçıl şekilde toplanmanın önemini vurgulayarak, yetkililerden, polisin gösterilerde şiddet içeren unsurları ele almak için güç kullanımının bazı ilkelere saygı gösterdiğine her zaman emin olmalarını istediklerini belirtti.Söz konusu ilkelerin meşruluk, gereklilik, ölçülülük, ayrımcılık yapmama, ihtiyatlı olma ve hesap verilebilirlik olduğuna dikkati çeken Shamdasani, "Orantısız güç kullanımına ilişkin tüm iddialar, hızla soruşturulmalıdır" dedi.875 kişi gözaltına alındı17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan protestolarda polis ile göstericiler arasında çatışmalar geceden beri sürüyor. Resmi makamların itidal çağrılarına rağmen Paris ve diğer şehirlerde şiddet ve yağma olayları yaşanıyor.Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugünkü kriz toplantısının başlangıcında verdiği rakamlara göre, toplam 492 bina hasar gördü, 2 bin araç yandı ve 3 bin 880 yangın çıktı.İçişleri Bakanlığı, protestolar ve şiddetli yağma olayları sırasında 875 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Paris'te otobüs ve metrolar 21.00'e kadar hizmet verecekProtestolar şiddetini artırarak devam ederken Paris Belediyesi, otobüs, metro ve tramvayların saat 21.00'e kadar hizmet vereceğini bildirdi.Sınırlamanın ne zamana kadar süreceği ise henüz net değil.
https://sputniknews.com.tr/20230630/fransada-gece-boyu-suren-protestolarda-gozalti-sayisi-660i-gecti--1073018942.html
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avrupa, fransa, protesto, protesto gösterisi, bm, birleşmiş milletler (bm), açıklama, polis
avrupa, fransa, protesto, protesto gösterisi, bm, birleşmiş milletler (bm), açıklama, polis
BM'den Fransa'daki olaylara ilişkin açıklama
14:10 30.06.2023 (güncellendi: 14:32 30.06.2023) Abone ol
Birleşmiş Milletler (BM), Paris'in Nanterre banliyösünde 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polisin açtığı ateş sonucu ölümüyle ilişkin açıklamasında, "Fransa'nın, kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ciddi şekilde ele almasının zamanıdır" ifadelerine yer verdi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Afrika kökenli gencin 27 Haziran'da polis kurşunuyla öldürülmesi nedeniyle endişe duyduklarını söyledi.
Olayla ilgili soruşturma açıldığını dikkate aldıklarını vurgulayan Shamdasani, "Fransa'nın, kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ciddi şekilde ele almasının zamanıdır" değerlendirmesinde bulundu.
Shamdasani, barışçıl şekilde toplanmanın önemini vurgulayarak, yetkililerden, polisin gösterilerde şiddet içeren unsurları ele almak için güç kullanımının bazı ilkelere saygı gösterdiğine her zaman emin olmalarını istediklerini belirtti.
Söz konusu ilkelerin meşruluk, gereklilik, ölçülülük, ayrımcılık yapmama, ihtiyatlı olma ve hesap verilebilirlik olduğuna dikkati çeken Shamdasani, "Orantısız güç kullanımına ilişkin tüm iddialar, hızla soruşturulmalıdır" dedi.
875 kişi gözaltına alındı
17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan protestolarda polis ile göstericiler arasında çatışmalar geceden beri sürüyor.
Resmi makamların itidal çağrılarına rağmen Paris ve diğer şehirlerde şiddet ve yağma olayları yaşanıyor.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugünkü kriz toplantısının başlangıcında verdiği rakamlara göre, toplam 492 bina hasar gördü, 2 bin araç yandı ve 3 bin 880 yangın çıktı.
İçişleri Bakanlığı, protestolar ve şiddetli yağma olayları sırasında 875 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Paris'te otobüs ve metrolar 21.00'e kadar hizmet verecek
Protestolar şiddetini artırarak devam ederken Paris Belediyesi, otobüs, metro ve tramvayların saat 21.00'e kadar hizmet vereceğini bildirdi.
Sınırlamanın ne zamana kadar süreceği ise henüz net değil.