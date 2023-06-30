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https://sputniknews.com.tr/20230630/bmden-fransadaki-olaylara-iliskin-aciklama-1073031008.html
BM'den Fransa'daki olaylara ilişkin açıklama
BM'den Fransa'daki olaylara ilişkin açıklama
Birleşmiş Milletler (BM), Paris'in Nanterre banliyösünde 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polisin açtığı ateş sonucu ölümüyle ilişkin açıklamasında... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T14:10+0300
2023-06-30T14:32+0300
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Afrika kökenli gencin 27 Haziran'da polis kurşunuyla öldürülmesi nedeniyle endişe duyduklarını söyledi.Olayla ilgili soruşturma açıldığını dikkate aldıklarını vurgulayan ​​​​​​​Shamdasani, "Fransa'nın, kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ciddi şekilde ele almasının zamanıdır" değerlendirmesinde bulundu.Shamdasani, barışçıl şekilde toplanmanın önemini vurgulayarak, yetkililerden, polisin gösterilerde şiddet içeren unsurları ele almak için güç kullanımının bazı ilkelere saygı gösterdiğine her zaman emin olmalarını istediklerini belirtti.Söz konusu ilkelerin meşruluk, gereklilik, ölçülülük, ayrımcılık yapmama, ihtiyatlı olma ve hesap verilebilirlik olduğuna dikkati çeken Shamdasani, "Orantısız güç kullanımına ilişkin tüm iddialar, hızla soruşturulmalıdır" dedi.875 kişi gözaltına alındı17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan protestolarda polis ile göstericiler arasında çatışmalar geceden beri sürüyor. Resmi makamların itidal çağrılarına rağmen Paris ve diğer şehirlerde şiddet ve yağma olayları yaşanıyor.Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugünkü kriz toplantısının başlangıcında verdiği rakamlara göre, toplam 492 bina hasar gördü, 2 bin araç yandı ve 3 bin 880 yangın çıktı.İçişleri Bakanlığı, protestolar ve şiddetli yağma olayları sırasında 875 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Paris'te otobüs ve metrolar 21.00'e kadar hizmet verecekProtestolar şiddetini artırarak devam ederken Paris Belediyesi, otobüs, metro ve tramvayların saat 21.00'e kadar hizmet vereceğini bildirdi.Sınırlamanın ne zamana kadar süreceği ise henüz net değil.
https://sputniknews.com.tr/20230630/fransada-gece-boyu-suren-protestolarda-gozalti-sayisi-660i-gecti--1073018942.html
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avrupa, fransa, protesto, protesto gösterisi, bm, birleşmiş milletler (bm), açıklama, polis
avrupa, fransa, protesto, protesto gösterisi, bm, birleşmiş milletler (bm), açıklama, polis

BM'den Fransa'daki olaylara ilişkin açıklama

14:10 30.06.2023 (güncellendi: 14:32 30.06.2023)
© AP Photo / Aurelien MorissardFransa'da 27 Haziran'da Paris'in Nanterre banliyösünde Nael M. isimli 17 yaşındaki gencin trafik kontrolü sırasında polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler gece boyu devam etti. Protestolarda gözaltı sayısı 660'ı geçti.
Fransa'da 27 Haziran'da Paris'in Nanterre banliyösünde Nael M. isimli 17 yaşındaki gencin trafik kontrolü sırasında polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler gece boyu devam etti. Protestolarda gözaltı sayısı 660'ı geçti. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Aurelien Morissard
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Birleşmiş Milletler (BM), Paris'in Nanterre banliyösünde 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polisin açtığı ateş sonucu ölümüyle ilişkin açıklamasında, "Fransa'nın, kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ciddi şekilde ele almasının zamanıdır" ifadelerine yer verdi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Afrika kökenli gencin 27 Haziran'da polis kurşunuyla öldürülmesi nedeniyle endişe duyduklarını söyledi.
Olayla ilgili soruşturma açıldığını dikkate aldıklarını vurgulayan ​​​​​​​Shamdasani, "Fransa'nın, kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ciddi şekilde ele almasının zamanıdır" değerlendirmesinde bulundu.
Shamdasani, barışçıl şekilde toplanmanın önemini vurgulayarak, yetkililerden, polisin gösterilerde şiddet içeren unsurları ele almak için güç kullanımının bazı ilkelere saygı gösterdiğine her zaman emin olmalarını istediklerini belirtti.
Söz konusu ilkelerin meşruluk, gereklilik, ölçülülük, ayrımcılık yapmama, ihtiyatlı olma ve hesap verilebilirlik olduğuna dikkati çeken Shamdasani, "Orantısız güç kullanımına ilişkin tüm iddialar, hızla soruşturulmalıdır" dedi.

875 kişi gözaltına alındı

17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan protestolarda polis ile göstericiler arasında çatışmalar geceden beri sürüyor.
Resmi makamların itidal çağrılarına rağmen Paris ve diğer şehirlerde şiddet ve yağma olayları yaşanıyor.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugünkü kriz toplantısının başlangıcında verdiği rakamlara göre, toplam 492 bina hasar gördü, 2 bin araç yandı ve 3 bin 880 yangın çıktı.
İçişleri Bakanlığı, protestolar ve şiddetli yağma olayları sırasında 875 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Paris'te otobüs ve metrolar 21.00'e kadar hizmet verecek

Protestolar şiddetini artırarak devam ederken Paris Belediyesi, otobüs, metro ve tramvayların saat 21.00'e kadar hizmet vereceğini bildirdi.
Sınırlamanın ne zamana kadar süreceği ise henüz net değil.
Fransa'da 27 Haziran'da Paris'in Nanterre banliyösünde Nael M. isimli 17 yaşındaki gencin trafik kontrolü sırasında polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler gece boyu devam etti. Protestolarda gözaltı sayısı 660'ı geçti. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
DÜNYA
Fransa'da gece boyu süren protestolarda gözaltı sayısı 600'ü geçti
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