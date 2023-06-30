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Bayramın üçüncü gününde İstanbul'un turistik bölgeleri hınca hınç doldu
Bayramın üçüncü gününde İstanbul'un turistik bölgeleri hınca hınç doldu
İstanbul'un tarihi ve turistik bölgeleri, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de kentte kalan vatandaşların, yerli ve yabancı turistlerin yoğunluk oluşturduğu... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
istanbul
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ayasofya
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Bayram tatilini megakentte kalarak değerlendiren İstanbullular ile kenti gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, güzel havada gezmenin tadını çıkardı.Kentin en güzel meydanlarından Sultanahmet Meydanı, bayramın üçüncü gününde en kalabalık olduğu zamanlardan birini yaşadı. Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile Sultanahmet Camisi'nde eda etmek isteyenlerin de etkisiyle meydanın bayramın ilk iki gününe göre daha yoğun olduğu gözlendi.Buraya gelenler, her iki caminin eşsiz güzelliği eşliğinde meydandaki ağaçların gölgesinde dinlenerek ve çevredeki tarihi dokuyu fotoğraflayarak vakit geçirdi.Kentte en çok ziyaret edilen noktalardan biri de Eminönü oldu. Özellikle Eminönü-Üsküdar seferini yapan Şehir Hatları vapurları ile Boğaz turu düzenleyen vapurların hıncahınç dolduğu görüldü. Vapurlardan inen yolcular, insan trafiğinden kimi zaman yürümekte zorlandı.Ankara'dan ailesiyle geldiği İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nı gezen 8 yaşındaki Ecrin Akdeniz, buradaki camileri gezip öğrenerek gününü geçirdiğini söyledi. Akdeniz, Sultanahmet Meydanı'nı çok beğendiğini kaydetti.Balıkesir'den buradaki akrabalarını görmeye ve kenti gezmeye gelen Adem Eşsiz de daha önce İstanbul'a geldiğini ancak Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ni ilk kez gördüğünü anlattı.
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istanbul, turist, ayasofya, eminönü

Bayramın üçüncü gününde İstanbul'un turistik bölgeleri hınca hınç doldu

21:35 30.06.2023
© AAİstanbul'un turistik bölgeleri hınca hınç doldu
İstanbul'un turistik bölgeleri hınca hınç doldu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© AA
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İstanbul'un tarihi ve turistik bölgeleri, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de kentte kalan vatandaşların, yerli ve yabancı turistlerin yoğunluk oluşturduğu yerler oldu.
Bayram tatilini megakentte kalarak değerlendiren İstanbullular ile kenti gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, güzel havada gezmenin tadını çıkardı.
Kentin en güzel meydanlarından Sultanahmet Meydanı, bayramın üçüncü gününde en kalabalık olduğu zamanlardan birini yaşadı. Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile Sultanahmet Camisi'nde eda etmek isteyenlerin de etkisiyle meydanın bayramın ilk iki gününe göre daha yoğun olduğu gözlendi.
Buraya gelenler, her iki caminin eşsiz güzelliği eşliğinde meydandaki ağaçların gölgesinde dinlenerek ve çevredeki tarihi dokuyu fotoğraflayarak vakit geçirdi.
Kentte en çok ziyaret edilen noktalardan biri de Eminönü oldu. Özellikle Eminönü-Üsküdar seferini yapan Şehir Hatları vapurları ile Boğaz turu düzenleyen vapurların hıncahınç dolduğu görüldü. Vapurlardan inen yolcular, insan trafiğinden kimi zaman yürümekte zorlandı.
Ankara'dan ailesiyle geldiği İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nı gezen 8 yaşındaki Ecrin Akdeniz, buradaki camileri gezip öğrenerek gününü geçirdiğini söyledi. Akdeniz, Sultanahmet Meydanı'nı çok beğendiğini kaydetti.
Balıkesir'den buradaki akrabalarını görmeye ve kenti gezmeye gelen Adem Eşsiz de daha önce İstanbul'a geldiğini ancak Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ni ilk kez gördüğünü anlattı.
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