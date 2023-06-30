Batı basını: ABD, Ukrayna'ya ATACMS taktik balistik füzeleri göndermeye yakın

Wall Street Journal'ın (WSJ) Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Kiev, son haftalarda ABD'den ATACMS füzelerinin tedariki konusunda olumlu sinyaller aldı.



WSJ, ATACMS füzelerinin Kiev'e gönderilmesine ilişkin sürecin en üst onay aşamasında olduğunun altını çizdi.



Daha önce Washington, Kiev'in 297 km menzilli ATACMS füzesi taleplerini bu füzelerin Rusya'nın kara sınırlarının içerisindeki bölgelere ulaşabilecek olması nedeniyle geri çevirmişti.