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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230630/bati-basini-abd-ukraynaya-atacms-taktik-balistik-fuzeleri-gondermeye-yakin-1073047685.html
Batı basını: ABD, Ukrayna'ya ATACMS taktik balistik füzeleri göndermeye yakın
Batı basını: ABD, Ukrayna'ya ATACMS taktik balistik füzeleri göndermeye yakın
ABD'nin Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda Kiev'e uzun menzilli ATACMS taktik balistik füzelerinin gönderilmesini yakında onaylayabileceği belirtildi. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
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Wall Street Journal'ın (WSJ) Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Kiev, son haftalarda ABD'den ATACMS füzelerinin tedariki konusunda olumlu sinyaller aldı.WSJ, ATACMS füzelerinin Kiev'e gönderilmesine ilişkin sürecin en üst onay aşamasında olduğunun altını çizdi.Daha önce Washington, Kiev'in 297 km menzilli ATACMS füzesi taleplerini bu füzelerin Rusya'nın kara sınırlarının içerisindeki bölgelere ulaşabilecek olması nedeniyle geri çevirmişti.
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abd, ukrayna, füze
abd, ukrayna, füze

Batı basını: ABD, Ukrayna'ya ATACMS taktik balistik füzeleri göndermeye yakın

21:18 30.06.2023
© AP PhotoATACMS taktik balistik füzesi
ATACMS taktik balistik füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© AP Photo
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ABD'nin Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda Kiev'e uzun menzilli ATACMS taktik balistik füzelerinin gönderilmesini yakında onaylayabileceği belirtildi.
Wall Street Journal'ın (WSJ) Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Kiev, son haftalarda ABD'den ATACMS füzelerinin tedariki konusunda olumlu sinyaller aldı.

WSJ, ATACMS füzelerinin Kiev'e gönderilmesine ilişkin sürecin en üst onay aşamasında olduğunun altını çizdi.

Daha önce Washington, Kiev'in 297 km menzilli ATACMS füzesi taleplerini bu füzelerin Rusya'nın kara sınırlarının içerisindeki bölgelere ulaşabilecek olması nedeniyle geri çevirmişti.
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