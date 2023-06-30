https://sputniknews.com.tr/20230630/bati-basini-abd-ukraynaya-atacms-taktik-balistik-fuzeleri-gondermeye-yakin-1073047685.html
Batı basını: ABD, Ukrayna'ya ATACMS taktik balistik füzeleri göndermeye yakın
Batı basını: ABD, Ukrayna'ya ATACMS taktik balistik füzeleri göndermeye yakın
ABD'nin Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda Kiev'e uzun menzilli ATACMS taktik balistik füzelerinin gönderilmesini yakında onaylayabileceği belirtildi. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T21:18+0300
2023-06-30T21:18+0300
2023-06-30T21:18+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
füze
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Wall Street Journal'ın (WSJ) Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Kiev, son haftalarda ABD'den ATACMS füzelerinin tedariki konusunda olumlu sinyaller aldı.WSJ, ATACMS füzelerinin Kiev'e gönderilmesine ilişkin sürecin en üst onay aşamasında olduğunun altını çizdi.Daha önce Washington, Kiev'in 297 km menzilli ATACMS füzesi taleplerini bu füzelerin Rusya'nın kara sınırlarının içerisindeki bölgelere ulaşabilecek olması nedeniyle geri çevirmişti.
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abd, ukrayna, füze
Batı basını: ABD, Ukrayna'ya ATACMS taktik balistik füzeleri göndermeye yakın
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ABD'nin Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda Kiev'e uzun menzilli ATACMS taktik balistik füzelerinin gönderilmesini yakında onaylayabileceği belirtildi.
Wall Street Journal'ın (WSJ) Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Kiev, son haftalarda ABD'den ATACMS füzelerinin tedariki konusunda olumlu sinyaller aldı.
WSJ, ATACMS füzelerinin Kiev'e gönderilmesine ilişkin sürecin en üst onay aşamasında olduğunun altını çizdi.
Daha önce Washington, Kiev'in 297 km menzilli ATACMS füzesi taleplerini bu füzelerin Rusya'nın kara sınırlarının içerisindeki bölgelere ulaşabilecek olması nedeniyle geri çevirmişti.