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https://sputniknews.com.tr/20230630/balikesir-belediyesinden-yeni-kahve-zinciri-balbucks-1073025633.html
Balıkesir Belediyesi'nden yeni kahve zinciri: 'Balbucks'
Balıkesir Belediyesi'nden yeni kahve zinciri: 'Balbucks'
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi‘nin, yeni açtığı kafeye ‘Balbucks’ ismini vermesi sosyal medyada gündem oldu. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 'Balbucks' isimli kahve dükkanları açtığını duyurdu. Kafenin ismi sosyal medyada gündem oldu.Balıkesir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım şöyle:
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kahve, dükkan, balıkesir belediyesi
kahve, dükkan, balıkesir belediyesi

Balıkesir Belediyesi'nden yeni kahve zinciri: 'Balbucks'

11:43 30.06.2023
© Twitter/@balikesirbldBalıkesir Belediyesi’nden yeni kahve zinciri 'Balbucks'
Balıkesir Belediyesi’nden yeni kahve zinciri 'Balbucks' - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© Twitter/@balikesirbld
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi‘nin, yeni açtığı kafeye ‘Balbucks’ ismini vermesi sosyal medyada gündem oldu.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 'Balbucks' isimli kahve dükkanları açtığını duyurdu. Kafenin ismi sosyal medyada gündem oldu.
Balıkesir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım şöyle:

"Balbucks hizmetinizde! Artık kahve buluşmalarınızın daimi yeri olacak, Belediyemiz bünyesinde hizmet veren BALBUCKS’ın açılışını Başkanımız Yücel Yılmaz gerçekleştirdi. Hayırlı olsun."

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