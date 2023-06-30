https://sputniknews.com.tr/20230630/balikesir-belediyesinden-yeni-kahve-zinciri-balbucks-1073025633.html
Balıkesir Belediyesi'nden yeni kahve zinciri: 'Balbucks'
Balıkesir Belediyesi'nden yeni kahve zinciri: 'Balbucks'
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi‘nin, yeni açtığı kafeye ‘Balbucks’ ismini vermesi sosyal medyada gündem oldu. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T11:43+0300
2023-06-30T11:43+0300
2023-06-30T11:43+0300
yaşam
kahve
dükkan
balıkesir belediyesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1e/1073025178_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_ffbf6cccc93053965460dedbc390fd72.jpg
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 'Balbucks' isimli kahve dükkanları açtığını duyurdu. Kafenin ismi sosyal medyada gündem oldu.Balıkesir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1e/1073025178_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_feabec29e9df545bbd49909675c79ec9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kahve, dükkan, balıkesir belediyesi
kahve, dükkan, balıkesir belediyesi
Balıkesir Belediyesi'nden yeni kahve zinciri: 'Balbucks'
Abone ol
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi‘nin, yeni açtığı kafeye ‘Balbucks’ ismini vermesi sosyal medyada gündem oldu.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 'Balbucks' isimli kahve dükkanları açtığını duyurdu. Kafenin ismi sosyal medyada gündem oldu.
Balıkesir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım şöyle:
"Balbucks hizmetinizde! Artık kahve buluşmalarınızın daimi yeri olacak, Belediyemiz bünyesinde hizmet veren BALBUCKS’ın açılışını Başkanımız Yücel Yılmaz gerçekleştirdi. Hayırlı olsun."