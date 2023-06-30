https://sputniknews.com.tr/20230630/azerbaycan-ve-ermenistan-baris-anlasmasi-icin-ilerleme-kaydetti-1073016219.html
Azerbaycan ve Ermenistan, barış anlaşması için ilerleme kaydetti
Azerbaycan ve Ermenistan, barış anlaşması için ilerleme kaydetti
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'la 'Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin İkili Anlaşma' taslağının bazı maddelerinde mutabakata... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T04:52+0300
2023-06-30T04:52+0300
2023-06-30T04:52+0300
dünya
azerbaycan
ermenistan
anlaşma
ararat mirzoyan
ceyhun bayramov
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Bakanlık, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ev sahipliğinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan başkanlığındaki iki ülke heyetlerinin 27-29 Haziran'da ABD'de yaptığı görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, "Bakanlar ve beraberlerindeki heyet üyeleri, 'Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin İkili Anlaşma' taslağı üzerindeki müzakerelerde ek ilerleme sağladı. Taslak anlaşmanın ek maddeleri üzerinde mutabakata varıldı ve taslak metinde karşılıklı anlayışa doğru adım atıldı. Aynı zamanda, bazı kilit konularda ek çalışmalara devam edilmesi gerektiği kaydedildi" ifadeleri yer aldı.Bayramov ve Mirzoyan, 1-4 Mart'ta da yine Blinken'in ev sahipliğinde ABD'de bir araya gelmiş, anlaşma taslağının bazı maddelerinde mutabakata varmıştı.
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azerbaycan, ermenistan, anlaşma, ararat mirzoyan, ceyhun bayramov
azerbaycan, ermenistan, anlaşma, ararat mirzoyan, ceyhun bayramov
Azerbaycan ve Ermenistan, barış anlaşması için ilerleme kaydetti
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'la 'Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin İkili Anlaşma' taslağının bazı maddelerinde mutabakata varıldığını ve ilerleme kaydedildiğini duyurdu.
Bakanlık, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ev sahipliğinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan başkanlığındaki iki ülke heyetlerinin 27-29 Haziran'da ABD'de yaptığı görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bakanlar ve beraberlerindeki heyet üyeleri, 'Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin İkili Anlaşma' taslağı üzerindeki müzakerelerde ek ilerleme sağladı. Taslak anlaşmanın ek maddeleri üzerinde mutabakata varıldı ve taslak metinde karşılıklı anlayışa doğru adım atıldı. Aynı zamanda, bazı kilit konularda ek çalışmalara devam edilmesi gerektiği kaydedildi" ifadeleri yer aldı.
Bayramov ve Mirzoyan, 1-4 Mart'ta da yine Blinken'in ev sahipliğinde ABD'de bir araya gelmiş, anlaşma taslağının bazı maddelerinde mutabakata varmıştı.