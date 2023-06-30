https://sputniknews.com.tr/20230630/atletico-madrid-taraftari-kulubun-eski-logosuna-geri-donmesine-karar-verdi-1073045751.html

Atletico Madrid taraftarı kulübün eski logosuna geri dönmesine karar verdi

Atletico Madrid taraftarı kulübün eski logosuna geri dönmesine karar verdi

İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü üyelerinin oylarıyla 2024-2025 sezonundan itibaren, son 6 yıldır kullandığı kulüp logosunu kaldırarak eski logosuna geri... 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T19:29+0300

2023-06-30T19:29+0300

2023-06-30T19:29+0300

spor

atletico madrid

italya

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Atletico Madrid Kulübü, taraftar gruplarından gelen eleştiriler sonrasında 2017 yılından bu yana kullandığı kulüp logosunun devam etmesi ya da eskisine geri dönülmesi için referanduma gitti.Kulüp üyelerinin katılımına açılan 28-30 Haziran arasındaki oylamanın ardından açıklama yapan İspanyol kulübü, üyelerin yüzde 56'sının katıldığı referandum sonunda sandıktan çıkan oyların yüzde 88,68'inin eski logoyu tercih ettiğini duyurdu.Atletico Madrid, 1 Temmuz 2024'ten itibaren tüm forma ve kulüp sembollerinde, 1947-2017 yılları arasında kullandığı eski logosunu kullanacak.Atletico, logosunda kullandığı Madrid kentinin sembolü olan çilek yiyen ayı figürünü 2017 yılında yönetimin yenilik olması gerekçesiyle aldığı kararla değiştirmişti.

italya

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atletico madrid, italya