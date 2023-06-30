https://sputniknews.com.tr/20230630/anadolu-efesten-bryant-dunstona-veda-sana-minnettariz-1073014314.html

Anadolu Efes'ten Bryant Dunston'a veda: Sana minnettarız

Anadolu Efes'ten Bryant Dunston'a veda: Sana minnettarız

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncu Bryant Dunston için teşekkür mesajı yayınlandı. 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T01:16+0300

2023-06-30T01:16+0300

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spor

bryant dunston

anadolu efes

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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan videolu paylaşımda, "Bir lider, bir kaptan, bir efsane... Kırdığın rekorlar, başardıkların, adanmışlığın ve mücadelen için sana minnettarız. Her zaman ailemizin bir parçası olacaksın blokların efendisi. Her şey için teşekkürler kaptan" denildi.Dunston, 8 sezon formasını giydiği Anadolu Efes'te önemli başarılara imza attı. 37 yaşındaki pivot, lacivert-beyazlı ekipte 2 THY Avrupa Ligi, 3 Basketbol Süper Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Türkiye Kupası şampiyonlukları elde etti.

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bryant dunston, anadolu efes