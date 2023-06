Anadolu Efes'ten Bryant Dunston'a veda: Sana minnettarız

Bir lider, bir kaptan, bir efsane...



Kırdığın rekorlar, başardıkların, adanmışlığın ve mücadelen için sana minnettarız.



Her zaman ailemizin bir parçası olacaksın BLOKLARIN EFENDİSİ🙏



Thank you for everything, Cap! #HouseOfBlue #BenimYerimBurası pic.twitter.com/a7dWCuW5zB