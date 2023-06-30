https://sputniknews.com.tr/20230630/anadolu-efesten-bryant-dunstona-veda-sana-minnettariz-1073014314.html
Anadolu Efes'ten Bryant Dunston'a veda: Sana minnettarız
Anadolu Efes'ten Bryant Dunston'a veda: Sana minnettarız
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncu Bryant Dunston için teşekkür mesajı yayınlandı. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T01:16+0300
2023-06-30T01:16+0300
2023-06-30T01:16+0300
spor
bryant dunston
anadolu efes
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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan videolu paylaşımda, "Bir lider, bir kaptan, bir efsane... Kırdığın rekorlar, başardıkların, adanmışlığın ve mücadelen için sana minnettarız. Her zaman ailemizin bir parçası olacaksın blokların efendisi. Her şey için teşekkürler kaptan" denildi.Dunston, 8 sezon formasını giydiği Anadolu Efes'te önemli başarılara imza attı. 37 yaşındaki pivot, lacivert-beyazlı ekipte 2 THY Avrupa Ligi, 3 Basketbol Süper Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Türkiye Kupası şampiyonlukları elde etti.
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bryant dunston, anadolu efes
bryant dunston, anadolu efes
Anadolu Efes'ten Bryant Dunston'a veda: Sana minnettarız
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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncu Bryant Dunston için teşekkür mesajı yayınlandı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan videolu paylaşımda, "Bir lider, bir kaptan, bir efsane... Kırdığın rekorlar, başardıkların, adanmışlığın ve mücadelen için sana minnettarız. Her zaman ailemizin bir parçası olacaksın blokların efendisi. Her şey için teşekkürler kaptan" denildi.
Dunston, 8 sezon formasını giydiği Anadolu Efes'te önemli başarılara imza attı. 37 yaşındaki pivot, lacivert-beyazlı ekipte 2 THY Avrupa Ligi, 3 Basketbol Süper Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Türkiye Kupası şampiyonlukları elde etti.