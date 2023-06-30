https://sputniknews.com.tr/20230630/afad-duyurdu-kayseride-36-buyuklugunde-deprem-1073017865.html
AFAD duyurdu: Kayseri'de 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Kayseri'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Kayseri Sarıkız'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre deprem, saat 07.12'de gerçekleşti. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T08:48+0300
2023-06-30T08:48+0300
2023-06-30T09:21+0300
türkiye
kayseri
deprem
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kayseri'nin Sarıkız ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Saat 07.12'de gerçekleşen depremin derinliği 6.1 kilometre olarak ölçüldü.Deprem ilçeye yakın bazı bölgelerde hissedilirken, ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230629/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1072999121.html
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AFAD duyurdu: Kayseri'de 3.6 büyüklüğünde deprem
08:48 30.06.2023 (güncellendi: 09:21 30.06.2023) Abone ol
Kayseri Sarıkız'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre deprem, saat 07.12'de gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kayseri'nin Sarıkız ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 07.12'de gerçekleşen depremin derinliği 6.1 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem ilçeye yakın bazı bölgelerde hissedilirken, ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.