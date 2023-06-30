https://sputniknews.com.tr/20230630/afad-duyurdu-kayseride-36-buyuklugunde-deprem-1073017865.html

AFAD duyurdu: Kayseri'de 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Kayseri'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Kayseri Sarıkız'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre deprem, saat 07.12'de gerçekleşti. 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T08:48+0300

2023-06-30T08:48+0300

2023-06-30T09:21+0300

türkiye

kayseri

deprem

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072163684_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d1dd8a398623848db86c6921848ec563.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kayseri'nin Sarıkız ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Saat 07.12'de gerçekleşen depremin derinliği 6.1 kilometre olarak ölçüldü.Deprem ilçeye yakın bazı bölgelerde hissedilirken, ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

https://sputniknews.com.tr/20230629/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1072999121.html

türkiye

kayseri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kayseri, kayseri son dakika, kayseri deprem, afad son depremler, deprem mi oldu