https://sputniknews.com.tr/20230630/adana-demirspor-patrick-kluivert-ile-anlasma-sagladi-1073046840.html
Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile anlaşma sağladı
Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile anlaşma sağladı
Adana Demirspor, Teknik Direktör Patrick Kluivert ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T20:12+0300
2023-06-30T20:12+0300
2023-06-30T20:13+0300
spor
adana demirspor
teknik direktör
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor.Vincenzo Montella'nın ardından birçok isimle görüşme yapan Akdeniz temsilcisi, Patrick Kluivert ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.Adana Demirspor'un 1+1 yıllık anlaşma sağladığı Hollandalı teknik adam, son görüşme için İstanbul'a geldi.Adana Demirspor ile Kluivert ile yapılacak son görüşmenin ardından resmi imzanın atılması bekleniyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
adana demirspor, teknik direktör
adana demirspor, teknik direktör
Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile anlaşma sağladı
20:12 30.06.2023 (güncellendi: 20:13 30.06.2023) Abone ol
Adana Demirspor, Teknik Direktör Patrick Kluivert ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor.
Vincenzo Montella'nın ardından birçok isimle görüşme yapan Akdeniz temsilcisi, Patrick Kluivert ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.
Adana Demirspor'un 1+1 yıllık anlaşma sağladığı Hollandalı teknik adam, son görüşme için İstanbul'a geldi.
Adana Demirspor ile Kluivert ile yapılacak son görüşmenin ardından resmi imzanın atılması bekleniyor.