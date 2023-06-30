https://sputniknews.com.tr/20230630/adana-demirspor-patrick-kluivert-ile-anlasma-sagladi-1073046840.html

Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile anlaşma sağladı

Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile anlaşma sağladı

Adana Demirspor, Teknik Direktör Patrick Kluivert ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. 30.06.2023, Sputnik Türkiye

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spor

adana demirspor

teknik direktör

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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor.Vincenzo Montella'nın ardından birçok isimle görüşme yapan Akdeniz temsilcisi, Patrick Kluivert ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.Adana Demirspor'un 1+1 yıllık anlaşma sağladığı Hollandalı teknik adam, son görüşme için İstanbul'a geldi.Adana Demirspor ile Kluivert ile yapılacak son görüşmenin ardından resmi imzanın atılması bekleniyor.

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adana demirspor, teknik direktör