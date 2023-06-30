https://sputniknews.com.tr/20230630/abdden-tayvana-440-milyon-dolarlik-muhimmat-satisina-onay--1073030585.html

ABD'den Tayvan'a 440 milyon dolarlık olası mühimmat satışına onay

ABD'den Tayvan'a 440 milyon dolarlık olası mühimmat satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a iki ayrı anlaşmayla değeri 440 milyon doları bulan olası mühimmat ve lojistik destek ürünleri satışını onayladı. 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T13:51+0300

2023-06-30T13:51+0300

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Pentagon'dan perşembe günü yapılan açıklamada, Tayvan'ın tahmini maliyeti 332.2 milyon dolar olan çok amaçlı mermi ve eğitim mermileri de dahil olmak üzere mühimmat satın almak istediği bildirildi. Açıklamada, Taipei yönetiminin değeri 108 milyon doları bulan lojistik destek ürünlerine talip olduğu da belirtildi. Pentagon'un Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı'nın (SGIA) her iki olası satış hamlesi hakkında Kongre'yi bilgilendirdiği aktarılırken, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan olası satışa onay çıktı. Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, "Satışlar, Çin'in ciddi tehditlerine karşı adanın bölgedeki direncini artıracaktır" denildi. Bakanlık, Pekin yönetiminin ada civarına insansız hava araçları, casus balonlar ve balıkçı tekneleri göndermek de dahil olmak üzere 'gri bölge savaşı' taktiklerini kullanmaya devam ettiğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230621/tayvani-karistiran-abd-medyaya-cin-kuba-gizli-isbirligi-iddialari-servisine-bir-yenisini-ekledi-1072715129.html

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abd, asya & pasifik, tayvan, pentagon, silah, mühimmat, satış, onay