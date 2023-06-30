https://sputniknews.com.tr/20230630/abd-genelkurmay-baskani-milley-ukraynaya-f-16-ve-atacms-saglama-konusu-masada-1073048538.html
ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukrayna’ya F-16 ve ATACMS sağlama konusu masada
ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukrayna’ya F-16 ve ATACMS sağlama konusu masada
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları, ATACMS füzeleri ve misket bombalarının verilmesi yönünde henüz bir kararın alınmadığını... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T21:58+0300
2023-06-30T21:58+0300
2023-06-30T22:00+0300
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ukrayna
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Ulusal Basın Kulübü’nde soruları cevaplayan Milley, Ukrayna’ya F-16, ATACMS ve misket bombalarının sağlanmasıyla ilgili bir soru üzerine, “Tüm bu şeyler masada. Şu anda bir karar yok” dedi.Bu silah türlerinin inceleme konusu olduğunu belirten ABD’li yetkili, kararı, ülkenin en üst siyasi yönetiminin vermesi gerektiğini ortaya koydu.‘Ukrayna’nın taarruzu yavaş ilerliyor’Milley, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun gidişatıyla ilgili bir soru üzerine, “Bu, tahmin edilenden daha yavaş” dedi.Ukrayna’dan her gün bilgi aldığını anlatan ABD Genelkurmay Başkanı, Ukraynalı güçlerin ilerleme süreci için “çok karmaşık ve çok uzun” nitelendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230630/bati-basini-abd-ukraynaya-atacms-taktik-balistik-fuzeleri-gondermeye-yakin-1073047685.html
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abd, ukrayna, nükleer füze
ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukrayna’ya F-16 ve ATACMS sağlama konusu masada
21:58 30.06.2023 (güncellendi: 22:00 30.06.2023) Abone ol
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları, ATACMS füzeleri ve misket bombalarının verilmesi yönünde henüz bir kararın alınmadığını belirterek, “Tüm bu şeyler masada” dedi.
Ulusal Basın Kulübü’nde soruları cevaplayan Milley, Ukrayna’ya F-16, ATACMS ve misket bombalarının sağlanmasıyla ilgili bir soru üzerine, “Tüm bu şeyler masada. Şu anda bir karar yok” dedi.
Bu silah türlerinin inceleme konusu olduğunu belirten ABD’li yetkili, kararı, ülkenin en üst siyasi yönetiminin vermesi gerektiğini ortaya koydu.
‘Ukrayna’nın taarruzu yavaş ilerliyor’
Milley, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun gidişatıyla ilgili bir soru üzerine, “Bu, tahmin edilenden daha yavaş” dedi.
Ukrayna’dan her gün bilgi aldığını anlatan ABD Genelkurmay Başkanı, Ukraynalı güçlerin ilerleme süreci için “çok karmaşık ve çok uzun” nitelendirmesinde bulundu.