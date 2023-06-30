https://sputniknews.com.tr/20230630/abd-genelkurmay-baskani-milley-ukraynaya-f-16-ve-atacms-saglama-konusu-masada-1073048538.html

ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukrayna’ya F-16 ve ATACMS sağlama konusu masada

ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukrayna’ya F-16 ve ATACMS sağlama konusu masada

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları, ATACMS füzeleri ve misket bombalarının verilmesi yönünde henüz bir kararın alınmadığını... 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T21:58+0300

2023-06-30T21:58+0300

2023-06-30T22:00+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

nükleer füze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067883244_0:10:3070:1737_1920x0_80_0_0_6b5b61305f08f9f9788cb4f0b76033cf.jpg

Ulusal Basın Kulübü’nde soruları cevaplayan Milley, Ukrayna’ya F-16, ATACMS ve misket bombalarının sağlanmasıyla ilgili bir soru üzerine, “Tüm bu şeyler masada. Şu anda bir karar yok” dedi.Bu silah türlerinin inceleme konusu olduğunu belirten ABD’li yetkili, kararı, ülkenin en üst siyasi yönetiminin vermesi gerektiğini ortaya koydu.‘Ukrayna’nın taarruzu yavaş ilerliyor’Milley, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun gidişatıyla ilgili bir soru üzerine, “Bu, tahmin edilenden daha yavaş” dedi.Ukrayna’dan her gün bilgi aldığını anlatan ABD Genelkurmay Başkanı, Ukraynalı güçlerin ilerleme süreci için “çok karmaşık ve çok uzun” nitelendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230630/bati-basini-abd-ukraynaya-atacms-taktik-balistik-fuzeleri-gondermeye-yakin-1073047685.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, nükleer füze