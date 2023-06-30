https://sputniknews.com.tr/20230630/ab-ukraynaya-yardimin-birligin-cikarlarina-zarar-vermeyecek-sekilde-surecegi-taahhudunde-bulundu-1073048667.html

AB, Ukrayna’ya yardımın, birliğin çıkarlarına zarar vermeyecek şekilde süreceği taahhüdünde bulundu

AB, Ukrayna’ya yardımın, birliğin çıkarlarına zarar vermeyecek şekilde süreceği taahhüdünde bulundu

AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna’ya askeri yardımın üye devletlerin güvenlik ve savunma politikalarına zarar vermeyecek şekilde devam edeceği taahhüdünde... 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T22:04+0300

2023-06-30T22:04+0300

2023-06-30T22:04+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ab

rusya

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Avrupa Birliği (AB) liderleri Belçika'nın başkenti Brüksel’de düzenlenen toplantının ardından kabul ettikleri ortak bildiride, Ukrayna’ya askeri ve mali yardımın üye devletlerin güvenlik ve savunma politikalarına zarar vermeyecek şekilde devam edeceği taahhüdünde bulundu.Bildiride, “Avrupa Konseyi, üye devletlerin güvenlik ve savunma politikalarının özelliklerine zarar vermeyecek ve tüm üye devletlerin güvenlik ve savunma çıkarlarını göz önünde bulunduracak şekilde, Ukrayna'nın acil askeri ve savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunma çabalarının önemini vurguluyor” ifadelerine yer verildi.Basında çıkan haberlere göre, aralarında Avusturya, İrlanda, Malta ve Kıbrıs'ın da bulunduğu bazı ülkeler Ukrayna'ya yardım sağlamaya yönelik uzun vadeli taahhütler üstlenmeyi reddetti.

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