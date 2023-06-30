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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230630/ab-ukraynaya-yardimin-birligin-cikarlarina-zarar-vermeyecek-sekilde-surecegi-taahhudunde-bulundu-1073048667.html
AB, Ukrayna’ya yardımın, birliğin çıkarlarına zarar vermeyecek şekilde süreceği taahhüdünde bulundu
AB, Ukrayna’ya yardımın, birliğin çıkarlarına zarar vermeyecek şekilde süreceği taahhüdünde bulundu
AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna’ya askeri yardımın üye devletlerin güvenlik ve savunma politikalarına zarar vermeyecek şekilde devam edeceği taahhüdünde... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T22:04+0300
2023-06-30T22:04+0300
ukrayna krizi
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Avrupa Birliği (AB) liderleri Belçika'nın başkenti Brüksel’de düzenlenen toplantının ardından kabul ettikleri ortak bildiride, Ukrayna’ya askeri ve mali yardımın üye devletlerin güvenlik ve savunma politikalarına zarar vermeyecek şekilde devam edeceği taahhüdünde bulundu.Bildiride, “Avrupa Konseyi, üye devletlerin güvenlik ve savunma politikalarının özelliklerine zarar vermeyecek ve tüm üye devletlerin güvenlik ve savunma çıkarlarını göz önünde bulunduracak şekilde, Ukrayna'nın acil askeri ve savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunma çabalarının önemini vurguluyor” ifadelerine yer verildi.Basında çıkan haberlere göre, aralarında Avusturya, İrlanda, Malta ve Kıbrıs'ın da bulunduğu bazı ülkeler Ukrayna'ya yardım sağlamaya yönelik uzun vadeli taahhütler üstlenmeyi reddetti.
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AB, Ukrayna’ya yardımın, birliğin çıkarlarına zarar vermeyecek şekilde süreceği taahhüdünde bulundu

22:04 30.06.2023
© AFP 2023 / FREDERICK FLORINUkrayna - Avrupa Birliği (AB)
Ukrayna - Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© AFP 2023 / FREDERICK FLORIN
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AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna’ya askeri yardımın üye devletlerin güvenlik ve savunma politikalarına zarar vermeyecek şekilde devam edeceği taahhüdünde bulundu.
Avrupa Birliği (AB) liderleri Belçika'nın başkenti Brüksel’de düzenlenen toplantının ardından kabul ettikleri ortak bildiride, Ukrayna’ya askeri ve mali yardımın üye devletlerin güvenlik ve savunma politikalarına zarar vermeyecek şekilde devam edeceği taahhüdünde bulundu.
Bildiride, “Avrupa Konseyi, üye devletlerin güvenlik ve savunma politikalarının özelliklerine zarar vermeyecek ve tüm üye devletlerin güvenlik ve savunma çıkarlarını göz önünde bulunduracak şekilde, Ukrayna'nın acil askeri ve savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunma çabalarının önemini vurguluyor” ifadelerine yer verildi.
Basında çıkan haberlere göre, aralarında Avusturya, İrlanda, Malta ve Kıbrıs'ın da bulunduğu bazı ülkeler Ukrayna'ya yardım sağlamaya yönelik uzun vadeli taahhütler üstlenmeyi reddetti.
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