https://sputniknews.com.tr/20230630/ab-liderlerinden-tahil-anlasmasini-etkinlestirme-cagrisi-1073041212.html
AB liderlerinden tahıl anlaşmasını etkinleştirme çağrısı
AB liderlerinden tahıl anlaşmasını etkinleştirme çağrısı
Avrupa Birliği (AB) liderleri, Brüksel’deki zirvenin ilk gününde, Karadeniz tahıl girişiminin “uygulanmasındaki yavaşlama” ile ilgili duydukları endişeyi dile... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T16:52+0300
2023-06-30T16:52+0300
2023-06-30T16:51+0300
ukrayna krizi
ab
rusya
ukrayna
tahıl anlaşması
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AB liderlerinin Ukrayna konulu görüşmede kabul edilen açıklamanın metninde, “Avrupa Konseyi, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin uygulanmasında devam eden yavaşlamadan derin endişe duyuyor ve işlemlerini tam kapasite yeniden başlatma çağrısında bulunuyor” ifadesine yer verildi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın Ukrayna tahılının büyük kısmını Afrika’daki ihtiyaç sahibi ülkelere sağlamadığını kendine aldığını dile getirmişti.
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ab, rusya, ukrayna, tahıl anlaşması
ab, rusya, ukrayna, tahıl anlaşması
AB liderlerinden tahıl anlaşmasını etkinleştirme çağrısı
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Avrupa Birliği (AB) liderleri, Brüksel’deki zirvenin ilk gününde, Karadeniz tahıl girişiminin “uygulanmasındaki yavaşlama” ile ilgili duydukları endişeyi dile getirdi ve tam kapasite yerine getirilme çağrısında bulundu.
AB liderlerinin Ukrayna konulu görüşmede kabul edilen açıklamanın metninde, “Avrupa Konseyi, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin uygulanmasında devam eden yavaşlamadan derin endişe duyuyor ve işlemlerini tam kapasite yeniden başlatma çağrısında bulunuyor” ifadesine yer verildi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın Ukrayna tahılının büyük kısmını Afrika’daki ihtiyaç sahibi ülkelere sağlamadığını kendine aldığını dile getirmişti.