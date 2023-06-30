https://sputniknews.com.tr/20230630/ab-dondurulan-rus-varliklarindan-elde-edilen-asiri-kri-ukraynaya-aktarmak-istiyor-1073046055.html

AB, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen aşırı kârı Ukrayna’ya aktarmak istiyor

AB, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen aşırı kârı Ukrayna’ya aktarmak istiyor

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’nın dondurulan varlıklarından elde edilen aşırı kârı, Ukrayna’ya yardımda kullanma niyetinde... 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T19:36+0300

2023-06-30T19:36+0300

2023-06-30T19:36+0300

dünya

avrupa birliği

ukrayna

rusya

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Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Brüksel’deki Avrupa Zirvesi’nin ilk gününün ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Rusya'nın dondurulan mal varlıkları ile ilgili müzakere yapıldı. Belçika da bu süreçte önemli rol oynuyor. AB'de dondurulan Rus varlıklarının yüzde doksanı Belçika’da bulunuyor. Bu fonların Ukrayna’nın yeniden yapımında rol oynaması bizim için önemli” ifadesini kullandı.“Aşırı kârlara odaklandık. Yılda alınabilecek üç milyardan bahsediyoruz” diyen De Croo’nun sözlerine göre, AB’nin mali istikrarına zarar verilmesine müsaade etmeyecek hukuki mekanizmanın kullanılması gerekiyor.

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