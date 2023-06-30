https://sputniknews.com.tr/20230630/ab-dondurulan-rus-varliklarindan-elde-edilen-asiri-kri-ukraynaya-aktarmak-istiyor-1073046055.html
AB, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen aşırı kârı Ukrayna’ya aktarmak istiyor
AB, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen aşırı kârı Ukrayna’ya aktarmak istiyor
Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’nın dondurulan varlıklarından elde edilen aşırı kârı, Ukrayna’ya yardımda kullanma niyetinde... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T19:36+0300
2023-06-30T19:36+0300
2023-06-30T19:36+0300
dünya
avrupa birliği
ukrayna
rusya
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Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Brüksel’deki Avrupa Zirvesi’nin ilk gününün ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Rusya'nın dondurulan mal varlıkları ile ilgili müzakere yapıldı. Belçika da bu süreçte önemli rol oynuyor. AB'de dondurulan Rus varlıklarının yüzde doksanı Belçika’da bulunuyor. Bu fonların Ukrayna’nın yeniden yapımında rol oynaması bizim için önemli” ifadesini kullandı.“Aşırı kârlara odaklandık. Yılda alınabilecek üç milyardan bahsediyoruz” diyen De Croo’nun sözlerine göre, AB’nin mali istikrarına zarar verilmesine müsaade etmeyecek hukuki mekanizmanın kullanılması gerekiyor.
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avrupa birliği, ukrayna, rusya
avrupa birliği, ukrayna, rusya
AB, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen aşırı kârı Ukrayna’ya aktarmak istiyor
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Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’nın dondurulan varlıklarından elde edilen aşırı kârı, Ukrayna’ya yardımda kullanma niyetinde olduğunu belirtti.
Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Brüksel’deki Avrupa Zirvesi’nin ilk gününün ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Rusya'nın dondurulan mal varlıkları ile ilgili müzakere yapıldı. Belçika da bu süreçte önemli rol oynuyor. AB'de dondurulan Rus varlıklarının yüzde doksanı Belçika’da bulunuyor. Bu fonların Ukrayna’nın yeniden yapımında rol oynaması bizim için önemli” ifadesini kullandı.
“Aşırı kârlara odaklandık. Yılda alınabilecek üç milyardan bahsediyoruz” diyen De Croo’nun sözlerine göre, AB’nin mali istikrarına zarar verilmesine müsaade etmeyecek hukuki mekanizmanın kullanılması gerekiyor.