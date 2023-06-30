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https://sputniknews.com.tr/20230630/53-yasindaki-dunyaca-unlu-model-naomi-campbell-ikinci-kez-anne-oldu-1073032826.html
53 yaşındaki dünyaca ünlü model Naomi Campbell ikinci kez anne oldu
53 yaşındaki dünyaca ünlü model Naomi Campbell ikinci kez anne oldu
Ünlü İngiliz model Naomi Campbell 53 yaşında ikinci kez anne olduğunu duyurdu. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T14:28+0300
2023-06-30T14:32+0300
yaşam
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Sosyal medya hesabından bebeğinin dünyaya geliş haberini paylaşan Naomi Campbell, "Minik oğlum hoşgeldin” mesajı ile ikinci çocuğunun cinsiyetini açıkladı.'Anne olmak için hiçbir zaman geç değil'Kendisinin, kızının ve yeni doğan oğlunun ellerinin olduğu fotoğrafı paylaşan Campbell fotoğrafın altına ise, "Küçük sevgilim, varlığınla bizi şereflendirdiğin andan itibaren ölçülemez bir şekilde değer verildiğini ve sevgiyle çevrili olduğunu bil. Tanrı'dan gelen gerçek bir armağansın, Hoş geldin! Anne olmak için asla geç değildir" ifadelerini kullandı.Daha önce 50 yaşında ilk çocuğunun dünyaya geldiğini açıklayan Campbell'ın bebeğinin kendisinin doğurduğunu değil de evlatlık alındığı iddia edilmişti. Ancak model bir dergiye verdiği röportajda kızının öz olduğunu söyledi babasının adını vermemişti.
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naomi campbell, anne, bebek, taşıyıcı annelik, model, sosyal medya
naomi campbell, anne, bebek, taşıyıcı annelik, model, sosyal medya

53 yaşındaki dünyaca ünlü model Naomi Campbell ikinci kez anne oldu

14:28 30.06.2023 (güncellendi: 14:32 30.06.2023)
© TwitterNaomi Campbell
Naomi Campbell - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© Twitter
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Ünlü İngiliz model Naomi Campbell 53 yaşında ikinci kez anne olduğunu duyurdu.
Sosyal medya hesabından bebeğinin dünyaya geliş haberini paylaşan Naomi Campbell, "Minik oğlum hoşgeldin” mesajı ile ikinci çocuğunun cinsiyetini açıkladı.

'Anne olmak için hiçbir zaman geç değil'

Kendisinin, kızının ve yeni doğan oğlunun ellerinin olduğu fotoğrafı paylaşan Campbell fotoğrafın altına ise, "Küçük sevgilim, varlığınla bizi şereflendirdiğin andan itibaren ölçülemez bir şekilde değer verildiğini ve sevgiyle çevrili olduğunu bil. Tanrı'dan gelen gerçek bir armağansın, Hoş geldin! Anne olmak için asla geç değildir" ifadelerini kullandı.
Daha önce 50 yaşında ilk çocuğunun dünyaya geldiğini açıklayan Campbell'ın bebeğinin kendisinin doğurduğunu değil de evlatlık alındığı iddia edilmişti. Ancak model bir dergiye verdiği röportajda kızının öz olduğunu söyledi babasının adını vermemişti.
Naomi Campbell - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2021
YAŞAM
Dünyaca ünlü model Naomi Campbell anne oldu
19 Mayıs 2021, 09:47
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