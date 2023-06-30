https://sputniknews.com.tr/20230630/1073034011.html

'Brad Pitt'im' dedi, İspanya'da bir kadını 170 bin euro dolandırdı

'Brad Pitt'im' dedi, İspanya'da bir kadını 170 bin euro dolandırdı

İspanya'da bir kadın internette tanıştığı ve kendisini Brad Pitt olarak tanıtan bir kişi tarafından 170 bin euro dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda... 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T14:48+0300

2023-06-30T14:48+0300

2023-06-30T14:58+0300

yaşam

brad pitt

ispanya

dolandırıcılık

abd

film

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İspanya'nın Granada kentinde yaşayan ve orta yaşlarda olduğu belirtilen söz konusu kadının avukatı Antonio Estella Aroza, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, müvekkilinin 2022 yılı başlarında bir sosyal medya sitesindeki ‘Brad Pitt Fans Club’ hesabı aracılığıyla tanıştığı bir kişi tarafından dolandırıldığını söyledi.'Film çekme vaadinde bulundu'Kendisini ABD'li aktör Brad Pitt olarak tanıtan ve ünlü aktöre fiziksel olarak benzediği iddia edilen kişinin, internetteki yazışmalar aracılığıyla İspanyol kadın ile duygusal bir bağ kurduğunu ve onun güvenini kazandığını aktaran avukat Aroza, İspanya'ya gelerek birlikte film çekme vaadinde bulunan sahte Brad Pitt'in bunun hemen arkasından bazı giderleri karşılamak için banka havalesi yoluyla farklı meblağlarda para talep etmeye başladığını ifade etti.Film veya festival galalarında kırmızı halıda çekilmiş foto montajlı fotoğraflar gönderen sahte Brad Pitt'in bu zamana kadar müvekkilinden 170 bin euro para aldığını kaydeden İspanyol avukat, söz konusu kişi hakkında dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve para aklama suçlarından şikayette bulunduklarını açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20210217/elon-musk-hesabi-ile-binlerce-bitcoinlik-dolandiricilik-1043835303.html

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brad pitt, ispanya, dolandırıcılık, abd, film