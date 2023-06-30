Türkmenistan'ın ilk 'akıllı şehri'nin açılışı yapıldı

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'Arkadağ' şehrinin ilk aşamasında, 70 bin kişilik, 336 iki ve çok katlı konutun yanı sıra sosyal, eğitim, sağlık, spor ve kültür tesisleri ile mühendislik sistemleri gibi modern yapılar inşa edildi.