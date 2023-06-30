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Türkmenistan'ın ilk 'akıllı şehri'nin açılışı yapıldı
Türkmenistan'ın ilk 'akıllı şehri'nin açılışı yapıldı
Türkmenistan'da ileri teknolojiler kullanılarak 'akıllı şehir' konseptine uygun inşa edilen 'Arkadağ' şehrinin açılışı gerçekleştirildi. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, akıllı şehir, türkmenistan, açılış
фото, fotoğraf, akıllı şehir, türkmenistan, açılış

Türkmenistan'ın ilk 'akıllı şehri'nin açılışı yapıldı

09:34 30.06.2023
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Türkmenistan'da ileri teknolojiler kullanılarak 'akıllı şehir' konseptine uygun inşa edilen 'Arkadağ' şehrinin açılışı gerçekleştirildi.
© AA / Merdan Velhanov

Başkent Aşkabat'ın 30 kilometre güneybatısında bulunan 'Arkadağ' şehrinin açılış törenine, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 50'ye yakın ülkeden üst düzey yönetici, ülkedeki diplomatik misyon temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkent Aşkabat&#x27;ın 30 kilometre güneybatısında bulunan &#x27;Arkadağ&#x27; şehrinin açılış törenine, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov&#x27;un yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 50&#x27;ye yakın ülkeden üst düzey yönetici, ülkedeki diplomatik misyon temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Merdan Velhanov

Başkent Aşkabat'ın 30 kilometre güneybatısında bulunan 'Arkadağ' şehrinin açılış törenine, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 50'ye yakın ülkeden üst düzey yönetici, ülkedeki diplomatik misyon temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

© AA / Merdan Velhanov

Devlet Başkanı Berdimuhamedov, kurdeleyi keserek şehrinin açılışını gerçekleştirdi ve davetliler eşliğinde şehrin bazı binalarını gezdi.

Devlet Başkanı Berdimuhamedov, kurdeleyi keserek şehrinin açılışını gerçekleştirdi ve davetliler eşliğinde şehrin bazı binalarını gezdi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Merdan Velhanov

Devlet Başkanı Berdimuhamedov, kurdeleyi keserek şehrinin açılışını gerçekleştirdi ve davetliler eşliğinde şehrin bazı binalarını gezdi.

© AA / Merdan Velhanov

'Arkadağ' şehrinin ilk aşamasında, 70 bin kişilik, 336 iki ve çok katlı konutun yanı sıra sosyal, eğitim, sağlık, spor ve kültür tesisleri ile mühendislik sistemleri gibi modern yapılar inşa edildi.

&#x27;Arkadağ&#x27; şehrinin ilk aşamasında, 70 bin kişilik, 336 iki ve çok katlı konutun yanı sıra sosyal, eğitim, sağlık, spor ve kültür tesisleri ile mühendislik sistemleri gibi modern yapılar inşa edildi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Merdan Velhanov

'Arkadağ' şehrinin ilk aşamasında, 70 bin kişilik, 336 iki ve çok katlı konutun yanı sıra sosyal, eğitim, sağlık, spor ve kültür tesisleri ile mühendislik sistemleri gibi modern yapılar inşa edildi.

© AA / Merdan Velhanov

Akıllı şehir konseptine uygun olarak modern teknolojik ekipmanlarla donatılan ve çevre dostu olarak nitelendirilen 'Arkadağ' şehrinde, elektrikli otobüsler ve araçlar hizmet veriyor.

Akıllı şehir konseptine uygun olarak modern teknolojik ekipmanlarla donatılan ve çevre dostu olarak nitelendirilen &#x27;Arkadağ&#x27; şehrinde, elektrikli otobüsler ve araçlar hizmet veriyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Merdan Velhanov

Akıllı şehir konseptine uygun olarak modern teknolojik ekipmanlarla donatılan ve çevre dostu olarak nitelendirilen 'Arkadağ' şehrinde, elektrikli otobüsler ve araçlar hizmet veriyor.

© AA / Merdan Velhanov

'Akıllı şehir' olarak nitelendirilen şehrin statüsü, 'devlet şehri' olarak yasalaştırılmıştı.

&#x27;Akıllı şehir&#x27; olarak nitelendirilen şehrin statüsü, &#x27;devlet şehri&#x27; olarak yasalaştırılmıştı. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Merdan Velhanov

'Akıllı şehir' olarak nitelendirilen şehrin statüsü, 'devlet şehri' olarak yasalaştırılmıştı.

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