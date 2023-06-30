Kanada'daki orman yangınları nedeniyle New York yine duman altında

© AA / Fatih Aktaş

Duman, Amerika Birleşik Devletleri'nin de büyük bir bölümünü yeniden kapladı. Duman ve kalitesiz hava nedeniyle bölge sakinlerine, gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmaları uyarısı yapıldı.