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Kanada'daki orman yangınları nedeniyle New York yine duman altında
Kanada'daki orman yangınları nedeniyle New York yine duman altında
Kanada'da Quebec eyaleti ve diğer bölgelerdeki yangınların oluşturduğu dumanların, rüzgarın etkisiyle ABD'nin kuzey kentlerine ulaşması nedeniyle New York... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
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фото, new york, kanada, orman yangını, hava kirliliği, toronto, duman, metropol
фото, new york, kanada, orman yangını, hava kirliliği, toronto, duman, metropol

Kanada'daki orman yangınları nedeniyle New York yine duman altında

09:24 30.06.2023 (güncellendi: 09:26 30.06.2023)
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Kanada'da Quebec eyaleti ve diğer bölgelerdeki yangınların oluşturduğu dumanların, rüzgarın etkisiyle ABD'nin kuzey kentlerine ulaşması nedeniyle New York kentinde günlük yaşam yine olumsuz etkilendi.
© AA / Fatih Aktaş

Kanada'da aylardır süren orman yangınlarının dumanları ABD'yi de etkiliyor. Duman, ABD'nin büyük bölümü etkisi altına alırken, New York yine duman altında kaldı.

Kanada&#x27;da aylardır süren orman yangınlarının dumanları ABD&#x27;yi de etkiliyor. Duman, ABD&#x27;nin büyük bölümü etkisi altına alırken, New York yine duman altında kaldı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Fatih Aktaş

Kanada'da aylardır süren orman yangınlarının dumanları ABD'yi de etkiliyor. Duman, ABD'nin büyük bölümü etkisi altına alırken, New York yine duman altında kaldı.

© AA / Fatih Aktaş

Duman, Amerika Birleşik Devletleri'nin de büyük bir bölümünü yeniden kapladı. Duman ve kalitesiz hava nedeniyle bölge sakinlerine, gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmaları uyarısı yapıldı.

Duman, Amerika Birleşik Devletleri&#x27;nin de büyük bir bölümünü yeniden kapladı. Duman ve kalitesiz hava nedeniyle bölge sakinlerine, gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmaları uyarısı yapıldı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Fatih Aktaş

Duman, Amerika Birleşik Devletleri'nin de büyük bir bölümünü yeniden kapladı. Duman ve kalitesiz hava nedeniyle bölge sakinlerine, gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmaları uyarısı yapıldı.

© AA / Fatih Aktaş

New York daha önce de suman altında kalmış, şehir sis tabakası nedeniyle bölgede gündüz yaşanmasına rağmen karanlığa gömülmüştü.

Kanada'da süren orman yangınları nedeniyle ülkenin en büyük metropolü Toronto, dünyanın en kirli havasına sahip şehirler arasına girmişti.

New York daha önce de suman altında kalmış, şehir sis tabakası nedeniyle bölgede gündüz yaşanmasına rağmen karanlığa gömülmüştü. Kanada&#x27;da süren orman yangınları nedeniyle ülkenin en büyük metropolü Toronto, dünyanın en kirli havasına sahip şehirler arasına girmişti. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Fatih Aktaş

New York daha önce de suman altında kalmış, şehir sis tabakası nedeniyle bölgede gündüz yaşanmasına rağmen karanlığa gömülmüştü.

Kanada'da süren orman yangınları nedeniyle ülkenin en büyük metropolü Toronto, dünyanın en kirli havasına sahip şehirler arasına girmişti.

© AA / Selçuk Acar

Merkezi İsviçre'de bulunan hava kalitesi takipçisi IQAir'in verilerine göre, çıkan orman yangınları sonrası etkili olan duman nedeniyle Toronto'nun hava kalitesi de düşmüştü.

Merkezi İsviçre&#x27;de bulunan hava kalitesi takipçisi IQAir&#x27;in verilerine göre, çıkan orman yangınları sonrası etkili olan duman nedeniyle Toronto&#x27;nun hava kalitesi de düşmüştü. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Selçuk Acar

Merkezi İsviçre'de bulunan hava kalitesi takipçisi IQAir'in verilerine göre, çıkan orman yangınları sonrası etkili olan duman nedeniyle Toronto'nun hava kalitesi de düşmüştü.

© AA / Fatih Aktaş

Devam eden orman yangınları nedeniyle hava kalitesi sıralamasındaki yeri gün boyunca değişen Toronto, halen dünyada hava kalitesi en kötü 5. şehir durumunda.

Kanada Kurumlararası Orman İtfaiye Merkezi'nin açıklamasına göre, geçen çarşamba sabahı itibarıyla ülke genelinde 487 aktif yangın bulunuyor.

Devam eden orman yangınları nedeniyle hava kalitesi sıralamasındaki yeri gün boyunca değişen Toronto, halen dünyada hava kalitesi en kötü 5. şehir durumunda.Kanada Kurumlararası Orman İtfaiye Merkezi&#x27;nin açıklamasına göre, geçen çarşamba sabahı itibarıyla ülke genelinde 487 aktif yangın bulunuyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Fatih Aktaş

Devam eden orman yangınları nedeniyle hava kalitesi sıralamasındaki yeri gün boyunca değişen Toronto, halen dünyada hava kalitesi en kötü 5. şehir durumunda.

Kanada Kurumlararası Orman İtfaiye Merkezi'nin açıklamasına göre, geçen çarşamba sabahı itibarıyla ülke genelinde 487 aktif yangın bulunuyor.

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