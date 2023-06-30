Kanada'daki orman yangınları nedeniyle New York yine duman altında

Kanada'da aylardır süren orman yangınlarının dumanları ABD'yi de etkiliyor. Duman, ABD'nin büyük bölümü etkisi altına alırken, New York yine duman altında kaldı.
Kanada'da aylardır süren orman yangınlarının dumanları ABD'yi de etkiliyor. Duman, ABD'nin büyük bölümü etkisi altına alırken, New York yine duman altında kaldı.
Duman, Amerika Birleşik Devletleri'nin de büyük bir bölümünü yeniden kapladı. Duman ve kalitesiz hava nedeniyle bölge sakinlerine, gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmaları uyarısı yapıldı.
Duman, Amerika Birleşik Devletleri'nin de büyük bir bölümünü yeniden kapladı. Duman ve kalitesiz hava nedeniyle bölge sakinlerine, gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmaları uyarısı yapıldı.
New York daha önce de suman altında kalmış, şehir sis tabakası nedeniyle bölgede gündüz yaşanmasına rağmen karanlığa gömülmüştü.
Kanada'da süren orman yangınları nedeniyle ülkenin en büyük metropolü Toronto, dünyanın en kirli havasına sahip şehirler arasına girmişti.
New York daha önce de suman altında kalmış, şehir sis tabakası nedeniyle bölgede gündüz yaşanmasına rağmen karanlığa gömülmüştü.
Kanada'da süren orman yangınları nedeniyle ülkenin en büyük metropolü Toronto, dünyanın en kirli havasına sahip şehirler arasına girmişti.
Merkezi İsviçre'de bulunan hava kalitesi takipçisi IQAir'in verilerine göre, çıkan orman yangınları sonrası etkili olan duman nedeniyle Toronto'nun hava kalitesi de düşmüştü.
Merkezi İsviçre'de bulunan hava kalitesi takipçisi IQAir'in verilerine göre, çıkan orman yangınları sonrası etkili olan duman nedeniyle Toronto'nun hava kalitesi de düşmüştü.
Devam eden orman yangınları nedeniyle hava kalitesi sıralamasındaki yeri gün boyunca değişen Toronto, halen dünyada hava kalitesi en kötü 5. şehir durumunda.
Kanada Kurumlararası Orman İtfaiye Merkezi'nin açıklamasına göre, geçen çarşamba sabahı itibarıyla ülke genelinde 487 aktif yangın bulunuyor.
Devam eden orman yangınları nedeniyle hava kalitesi sıralamasındaki yeri gün boyunca değişen Toronto, halen dünyada hava kalitesi en kötü 5. şehir durumunda.
Kanada Kurumlararası Orman İtfaiye Merkezi'nin açıklamasına göre, geçen çarşamba sabahı itibarıyla ülke genelinde 487 aktif yangın bulunuyor.