https://sputniknews.com.tr/20230629/turkiye-yeniden-hukumetlerarasi-osinografi-komisyonu-uyeligine-secildi-1072974006.html

Türkiye yeniden Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu üyeliğine seçildi

Türkiye yeniden Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu üyeliğine seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC) Yürütme Kurulu'na bir kez daha iki yıllığına üye seçildiğini bildirdi. 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T00:07+0300

2023-06-29T00:07+0300

2023-06-29T00:07+0300

türkiye

türkiye

dışişleri bakanlığı

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler hükümetlerarası iklim değişikliği paneli (ipcc)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/11/1054800852_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_14a543110d30f83b6350bdb5b1b10d42.jpg

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, IOC Yürütme Kurulu seçimleri Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.IOC'ye üye 150 ülkeden 116'sının hazır bulunduğu ve oy kullandığı seçimler sonucunda Türkiye, Birinci Seçim grubundan Yürütme Kuruluna 2023-2025 dönemi için iki yıllığına yeniden üye oldu.Açıklamada, "Türkiye'nin 40 üyeden oluşan Yürütme Konseyi'ne bir kez daha seçilmesi, ülkemizin UNESCO/IOC bünyesinde yürütülen çalışmalara etkin biçimde sağladığı katkıların bir sonucu ve aynı zamanda ülkemizin denizcilik alanında küresel düzeydeki güçlü konumunun bir göstergesidir" ifadesi kullanıldı.Türkiye'nin, sağlıklı ve sürdürülebilir okyanus ekosistem hizmetlerinin sağlanması, iklim değişikliğiyle mücadelenin desteklenmesi, okyanuslar ile denizlerle ilgili zararlar bağlamında erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve okyanus bilimlerine dair küresel bilgi düzeyinin artırılması yönündeki UNESCO/IOC hedeflerine ulaşması için çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.1960'da kurulan IOC, uluslararası işbirliği yoluyla okyanusların, kıyıların ve deniz ekosistemlerinin yönetimini anlamak ve iyileştirmek için faaliyetler yürütüyor.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler hükümetlerarası iklim değişikliği paneli (ipcc)