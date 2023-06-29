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Türkiye yeniden Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu üyeliğine seçildi
Türkiye yeniden Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu üyeliğine seçildi
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC) Yürütme Kurulu'na bir kez daha iki yıllığına üye seçildiğini bildirdi. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
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2023-06-29T00:07+0300
türkiye
türkiye
dışişleri bakanlığı
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler hükümetlerarası iklim değişikliği paneli (ipcc)
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, IOC Yürütme Kurulu seçimleri Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.IOC'ye üye 150 ülkeden 116'sının hazır bulunduğu ve oy kullandığı seçimler sonucunda Türkiye, Birinci Seçim grubundan Yürütme Kuruluna 2023-2025 dönemi için iki yıllığına yeniden üye oldu.Açıklamada, "Türkiye'nin 40 üyeden oluşan Yürütme Konseyi'ne bir kez daha seçilmesi, ülkemizin UNESCO/IOC bünyesinde yürütülen çalışmalara etkin biçimde sağladığı katkıların bir sonucu ve aynı zamanda ülkemizin denizcilik alanında küresel düzeydeki güçlü konumunun bir göstergesidir" ifadesi kullanıldı.Türkiye'nin, sağlıklı ve sürdürülebilir okyanus ekosistem hizmetlerinin sağlanması, iklim değişikliğiyle mücadelenin desteklenmesi, okyanuslar ile denizlerle ilgili zararlar bağlamında erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve okyanus bilimlerine dair küresel bilgi düzeyinin artırılması yönündeki UNESCO/IOC hedeflerine ulaşması için çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.1960'da kurulan IOC, uluslararası işbirliği yoluyla okyanusların, kıyıların ve deniz ekosistemlerinin yönetimini anlamak ve iyileştirmek için faaliyetler yürütüyor.
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türkiye, dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler hükümetlerarası iklim değişikliği paneli (ipcc)
türkiye, dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler hükümetlerarası iklim değişikliği paneli (ipcc)

Türkiye yeniden Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu üyeliğine seçildi

00:07 29.06.2023
© DHATürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© DHA
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC) Yürütme Kurulu'na bir kez daha iki yıllığına üye seçildiğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, IOC Yürütme Kurulu seçimleri Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
IOC'ye üye 150 ülkeden 116'sının hazır bulunduğu ve oy kullandığı seçimler sonucunda Türkiye, Birinci Seçim grubundan Yürütme Kuruluna 2023-2025 dönemi için iki yıllığına yeniden üye oldu.
Açıklamada, "Türkiye'nin 40 üyeden oluşan Yürütme Konseyi'ne bir kez daha seçilmesi, ülkemizin UNESCO/IOC bünyesinde yürütülen çalışmalara etkin biçimde sağladığı katkıların bir sonucu ve aynı zamanda ülkemizin denizcilik alanında küresel düzeydeki güçlü konumunun bir göstergesidir" ifadesi kullanıldı.
Türkiye'nin, sağlıklı ve sürdürülebilir okyanus ekosistem hizmetlerinin sağlanması, iklim değişikliğiyle mücadelenin desteklenmesi, okyanuslar ile denizlerle ilgili zararlar bağlamında erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve okyanus bilimlerine dair küresel bilgi düzeyinin artırılması yönündeki UNESCO/IOC hedeflerine ulaşması için çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.
1960'da kurulan IOC, uluslararası işbirliği yoluyla okyanusların, kıyıların ve deniz ekosistemlerinin yönetimini anlamak ve iyileştirmek için faaliyetler yürütüyor.
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