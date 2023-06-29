https://sputniknews.com.tr/20230629/suudi-arabistanda-abd-konsoloslugu-yakinindaki-silahli-catismada-2-kisi-oldu-1072975463.html

Suudi Arabistan'da ABD Konsolosluğu yakınındaki silahlı çatışmada 2 kişi öldü

Suudi Arabistan'da ABD Konsolosluğu yakınındaki silahlı çatışmada 2 kişi öldü

ABD'nin Cidde Konsolosluğu yakınında yaşanan silahlı çatışmada biri koruma diğeri saldırgan olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti. 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T01:06+0300

2023-06-29T01:06+0300

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Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, Mekke-i Mükerreme Bölgesi Polis Müdürlüğü, yerel saatle 18.45'te elinde silah bulunan bir kişinin aracını ABD'nin Cidde Konsolosluğu binası yakınında durdurup araçtan indikten sonra güvenlik güçlerinin bu kişiye müdahalesi sonucu çatışma çıktığını duyurdu.Güvenlik güçleri ile saldırgan arasında çıkan çatışmada konsolosluk binasında Nepal vatandaşı olan bir koruma görevlisi ile silahlı saldırgan hayatını kaybetti.Silahlı kişiye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.Suudi Arabistan Emniyeti, olayın aydınlatılması için güvenlik incelemesinin sürdüğünü kaydetti.

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