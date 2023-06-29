https://sputniknews.com.tr/20230629/sudanda-hdknin-alikoydugu-125-asker-serbest-birakildi-1073007214.html

Sudan'da HDK'nın alıkoyduğu 125 asker serbest bırakıldı

Sudan'da HDK'nın alıkoyduğu 125 asker serbest bırakıldı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin alıkoyduğu 125 askerin serbest kalmasına aracılık ettiğini duyurdu. 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T20:15+0300

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ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, Sudan'da çatışan ordu ve HDK'nin talepleri doğrultusunda Komite'nin taraflar arasında arabuluculuk yaptığı belirtildi.Komite'nin arabuluculuk rolüyle HDK tarafından alıkonulan Sudan askeri 125 kişinin salıverilmesine katkı sunduğu aktarılan açıklamada, "ICRC ekipleri, serbest kalan ve aralarında 44 yaralının da olduğu askerleri başkent Hartum'dan Vad Medeni kentine ulaştırdı" ifadeleri kullanıldı.ICRC Sudan Delegasyonu Başkanı Jean-Christophe Sandoz, serbest kalan askerlerin yakınlarının bu güzel haberle Kurban Bayramı'nı kutlayabileceğini söyledi.HDK'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'nun girişimi sayesinde ordu mensubu 100 asker ile 25 yaralının serbest bırakıldığı aktarıldı.Konuyla ilgili Sudan ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalarSudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler'in son rakamlarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 2,5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.Ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, Kurban Bayramı'nın ilk günü için ateşkes ilan etmişti.

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