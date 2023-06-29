Sudan'da HDK'nın alıkoyduğu 125 asker serbest bırakıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
08:00
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SİNEMANIN EFSANESİ
Yenilmez kahraman Cüneyt Arkın'ın ardından geçen 1 yıl
11:29
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
12:04
30 dk
HABERLER
Deprem bölgesi Hatay'dan canlı bağlantı
13:00
15 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:15
43 dk
HABERLER
Deprem bölgesinde bayram nasıl geçiyor?
14:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye-Yunanistan ilişkilerini yeni dönemde neler bekliyor?
14:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
ÖZEL HABER
Batı, Ukrayna'nın kültür varlıklarına el koyuyor
15:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya'da hükümlülere özel askeri şirket yasağı
16:30
1 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
17:00
23 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:00
53 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Washington'un çelişkili Pekin ilişkisi ne anlama geliyor?
10:27
4 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Macaristan Başbakanı: Ukrayna artık egemen ülke değil
11:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
12:05
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
13:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
25 dk
ÖZEL HABER
Kadırov açıkladı: ‘Ahmat’ savaşçıları Ukrayna sızıntısını engelledi
14:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
13 dk
TARİHTE BUGÜN
Hatay'ın ana vatana katılması, Atatürk'ün "şahsi meselem" dediği olay
15:21
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy, kritik ismi görevden aldı
16:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
17:05
30 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
18:00
43 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
20:00
23 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230629/sudanda-hdknin-alikoydugu-125-asker-serbest-birakildi-1073007214.html
Sudan'da HDK'nın alıkoyduğu 125 asker serbest bırakıldı
Sudan'da HDK'nın alıkoyduğu 125 asker serbest bırakıldı
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin alıkoyduğu 125 askerin serbest kalmasına aracılık ettiğini duyurdu. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T20:15+0300
2023-06-29T20:15+0300
dünya
afrika
sudan
hdk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/15/1071356955_0:96:1020:670_1920x0_80_0_0_b15ee1e452d167763f76907bb159f55c.jpg
ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, Sudan'da çatışan ordu ve HDK'nin talepleri doğrultusunda Komite'nin taraflar arasında arabuluculuk yaptığı belirtildi.Komite'nin arabuluculuk rolüyle HDK tarafından alıkonulan Sudan askeri 125 kişinin salıverilmesine katkı sunduğu aktarılan açıklamada, "ICRC ekipleri, serbest kalan ve aralarında 44 yaralının da olduğu askerleri başkent Hartum'dan Vad Medeni kentine ulaştırdı" ifadeleri kullanıldı.ICRC Sudan Delegasyonu Başkanı Jean-Christophe Sandoz, serbest kalan askerlerin yakınlarının bu güzel haberle Kurban Bayramı'nı kutlayabileceğini söyledi.HDK'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'nun girişimi sayesinde ordu mensubu 100 asker ile 25 yaralının serbest bırakıldığı aktarıldı.Konuyla ilgili Sudan ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalarSudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler'in son rakamlarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 2,5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.Ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, Kurban Bayramı'nın ilk günü için ateşkes ilan etmişti.
sudan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/15/1071356955_0:0:1020:765_1920x0_80_0_0_158e3536979f264e5122ee9b249208a4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afrika, sudan, hdk
afrika, sudan, hdk

Sudan'da HDK'nın alıkoyduğu 125 asker serbest bırakıldı

20:15 29.06.2023
© SputnikSudan
Sudan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin alıkoyduğu 125 askerin serbest kalmasına aracılık ettiğini duyurdu.
ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, Sudan'da çatışan ordu ve HDK'nin talepleri doğrultusunda Komite'nin taraflar arasında arabuluculuk yaptığı belirtildi.
Komite'nin arabuluculuk rolüyle HDK tarafından alıkonulan Sudan askeri 125 kişinin salıverilmesine katkı sunduğu aktarılan açıklamada, "ICRC ekipleri, serbest kalan ve aralarında 44 yaralının da olduğu askerleri başkent Hartum'dan Vad Medeni kentine ulaştırdı" ifadeleri kullanıldı.
ICRC Sudan Delegasyonu Başkanı Jean-Christophe Sandoz, serbest kalan askerlerin yakınlarının bu güzel haberle Kurban Bayramı'nı kutlayabileceğini söyledi.
HDK'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'nun girişimi sayesinde ordu mensubu 100 asker ile 25 yaralının serbest bırakıldığı aktarıldı.
Konuyla ilgili Sudan ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.
HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.
Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler'in son rakamlarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 2,5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.
Ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, Kurban Bayramı'nın ilk günü için ateşkes ilan etmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала