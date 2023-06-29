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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230629/rus-birliklerinin-kramatorska-duzenledigi-saldirida-2-ukraynali-general-etkisiz-hale-getirildi-1072999653.html
Rus birliklerinin Kramatorsk'a düzenlediği saldırıda 2 Ukraynalı general etkisiz hale getirildi
Rus birliklerinin Kramatorsk'a düzenlediği saldırıda 2 Ukraynalı general etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin 27 Haziran'da Kramatorsk'a düzenlediği saldırıda Ukrayna'nın 2 generalinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T17:11+0300
2023-06-29T17:11+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
donetsk
kramatorsk
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin 27 Haziran'da Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Kramatorsk'a yönelik saldırısı sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 2 generali, yaklaşık 50 subay ve 20'ye yakın yabancı paralı asker ve askeri danışmanın imha edildiği belirtildi.Açıklamada, "Güncellenen bilgilere göre, 27 Haziran'da Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kramatorsk kentinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 56. Motorlu Piyade Tugayının geçici konuşlanma noktasına düzenlenen saldırı sonucunda, karargah toplantısına katılan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 2 generalinin yanı sıra 50 kadar subay, 20’ya yakın yabancı paralı asker ve askeri danışman imha edildi” denildi.Daha önce Radyo Sputnik, Slavyansk ve Kramatorsk bölgesinde bir dizi patlama olduğunu duyurmuştu.
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rusya, ukrayna, donetsk, kramatorsk

Rus birliklerinin Kramatorsk'a düzenlediği saldırıda 2 Ukraynalı general etkisiz hale getirildi

17:11 29.06.2023
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Ukrayna operasyonu
Rusya'nın Ukrayna operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© Sputnik / РИА Новости
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin 27 Haziran'da Kramatorsk'a düzenlediği saldırıda Ukrayna'nın 2 generalinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin 27 Haziran'da Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Kramatorsk'a yönelik saldırısı sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 2 generali, yaklaşık 50 subay ve 20'ye yakın yabancı paralı asker ve askeri danışmanın imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Güncellenen bilgilere göre, 27 Haziran'da Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kramatorsk kentinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 56. Motorlu Piyade Tugayının geçici konuşlanma noktasına düzenlenen saldırı sonucunda, karargah toplantısına katılan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 2 generalinin yanı sıra 50 kadar subay, 20’ya yakın yabancı paralı asker ve askeri danışman imha edildi” denildi.
Daha önce Radyo Sputnik, Slavyansk ve Kramatorsk bölgesinde bir dizi patlama olduğunu duyurmuştu.
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