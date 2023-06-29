https://sputniknews.com.tr/20230629/rus-birliklerinin-kramatorska-duzenledigi-saldirida-2-ukraynali-general-etkisiz-hale-getirildi-1072999653.html

Rus birliklerinin Kramatorsk'a düzenlediği saldırıda 2 Ukraynalı general etkisiz hale getirildi

Rus birliklerinin Kramatorsk'a düzenlediği saldırıda 2 Ukraynalı general etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin 27 Haziran'da Kramatorsk'a düzenlediği saldırıda Ukrayna'nın 2 generalinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T17:11+0300

2023-06-29T17:11+0300

2023-06-29T17:11+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin 27 Haziran'da Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Kramatorsk'a yönelik saldırısı sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 2 generali, yaklaşık 50 subay ve 20'ye yakın yabancı paralı asker ve askeri danışmanın imha edildiği belirtildi.Açıklamada, "Güncellenen bilgilere göre, 27 Haziran'da Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kramatorsk kentinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 56. Motorlu Piyade Tugayının geçici konuşlanma noktasına düzenlenen saldırı sonucunda, karargah toplantısına katılan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 2 generalinin yanı sıra 50 kadar subay, 20’ya yakın yabancı paralı asker ve askeri danışman imha edildi” denildi.Daha önce Radyo Sputnik, Slavyansk ve Kramatorsk bölgesinde bir dizi patlama olduğunu duyurmuştu.

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