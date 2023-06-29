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Putin: Hiçbir tekel, hiçbir üstünlük ebedi değil
Putin: Hiçbir tekel, hiçbir üstünlük ebedi değil
Rusya ekonomisinin temelini yabancı değil yerli malların oluşturması için her şey yapma çağrısında bulunan ülke lideri Putin, Rus şirketlerin yabancılarla... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T16:54+0300
2023-06-29T16:54+0300
dünya
rusya
vladimir putin
tekel
açıklama
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'Yeni Zamanlar İçin Güçlü Fikirler' Forumu’nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Uzun zaman boyunca büyük yabancı şirketler aslında yerli ürünlerin yerini alıyordu. Üstelik bunu kalite ve fiyat sayesinde değil, agresif reklam sayesinde yapıyorlardı. Ayrıca ülkelerinde ürettikleri malları sübvanse etme yoluyla bunu yapıyorlardı. Ama bilindiği gibi hiçbir tekel, hiçbir üstünlük ebedi değil” ifadesini kullandı.Rusya’da yüksek sosyal destek standartlarının belirlenmesi, şehirlerin ve kasabaların iyileştirilmesi, arz yanlı ekonominin oluşturulması gerektiğini dile getiren Putin’in sözlerine göre, bu hedeflere, vatandaşlar ve çeşitli derneklerin öne sürdüğü girişimler yoluyla ulaşılması gerekiyor. Rusya lideri, “Yani başkasının ithalini tüketerek yaşamayan değil, modern malları, hizmetleri ve teknolojileri kendisi üreten bir ekonominin oluşturulması lazım” dedi.Rus ürünlerin yabancı ürünlerin gerisinde olmadığını, hatta sıkça daha üstün olduğuna işaret eden Putin, üstünlüğün yabancıları kopyalamak yerine bir adım önde olmak anlamına geldiğini kaydetti. Ülke lideri, bazı durumlarda kaliteli Rus ürünler hakkında çok az bilgi olduğunu belirtti.
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rusya, vladimir putin, tekel, açıklama
rusya, vladimir putin, tekel, açıklama

Putin: Hiçbir tekel, hiçbir üstünlük ebedi değil

16:54 29.06.2023
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© Sputnik / POOL
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Rusya ekonomisinin temelini yabancı değil yerli malların oluşturması için her şey yapma çağrısında bulunan ülke lideri Putin, Rus şirketlerin yabancılarla rekabete hazır olduğunu belirterek, “Hiçbir tekel, hiçbir üstünlük ebedi değil” dedi.
'Yeni Zamanlar İçin Güçlü Fikirler' Forumu’nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Uzun zaman boyunca büyük yabancı şirketler aslında yerli ürünlerin yerini alıyordu. Üstelik bunu kalite ve fiyat sayesinde değil, agresif reklam sayesinde yapıyorlardı. Ayrıca ülkelerinde ürettikleri malları sübvanse etme yoluyla bunu yapıyorlardı. Ama bilindiği gibi hiçbir tekel, hiçbir üstünlük ebedi değil” ifadesini kullandı.
Rusya’da yüksek sosyal destek standartlarının belirlenmesi, şehirlerin ve kasabaların iyileştirilmesi, arz yanlı ekonominin oluşturulması gerektiğini dile getiren Putin’in sözlerine göre, bu hedeflere, vatandaşlar ve çeşitli derneklerin öne sürdüğü girişimler yoluyla ulaşılması gerekiyor. Rusya lideri, “Yani başkasının ithalini tüketerek yaşamayan değil, modern malları, hizmetleri ve teknolojileri kendisi üreten bir ekonominin oluşturulması lazım” dedi.
Rus ürünlerin yabancı ürünlerin gerisinde olmadığını, hatta sıkça daha üstün olduğuna işaret eden Putin, üstünlüğün yabancıları kopyalamak yerine bir adım önde olmak anlamına geldiğini kaydetti. Ülke lideri, bazı durumlarda kaliteli Rus ürünler hakkında çok az bilgi olduğunu belirtti.
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