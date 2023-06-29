https://sputniknews.com.tr/20230629/netanyahu-demir-kubbemizi-ukraynaya-verirsek-iranin-eline-gecer-diye-korkuyoruz-1073007414.html
Netanyahu: Demir Kubbe’mizi Ukrayna’ya verirsek İran’ın eline geçer diye korkuyoruz
Netanyahu: Demir Kubbe’mizi Ukrayna’ya verirsek İran’ın eline geçer diye korkuyoruz
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Demir Kubbe hava savunma sisteminin İran’ın eline geçmesinden korktukları için ABD’ye bu sistemi Ukrayna’ya vermesine izin... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T20:27+0300
2023-06-29T20:27+0300
2023-06-29T20:27+0300
dünya
benyamin netanyahu
israil
israil savunma bakanlığı
iran
demir kubbe
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ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesine konuşan Netanyahu, “Bu sistem İran’ın eline geçerse milyonlarca İsrailli korumasız kalacak ve tehlikede olacak” ifadesini kullandı.ABD Kongresi’nin bazı üyeleri ile Ukraynalı yetkililerin İsrail’e, Batı’nın Ukrayna’yı silahlandırma çabalarına katılma çağırısını reddeden Netanyahu, “Ukrayna’nın Batılı müttefiklerinden hiçbirinin sahip olduğunu düşünmediğim endişelerimiz var” dedi.Netanyahu, İsrail’e, Suriye’de “hareket özgürlüğü” sağlaması gerektiğini de sözlerine ekledi.
israil
iran
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benyamin netanyahu, israil, israil savunma bakanlığı, iran, demir kubbe
benyamin netanyahu, israil, israil savunma bakanlığı, iran, demir kubbe
Netanyahu: Demir Kubbe’mizi Ukrayna’ya verirsek İran’ın eline geçer diye korkuyoruz
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Demir Kubbe hava savunma sisteminin İran’ın eline geçmesinden korktukları için ABD’ye bu sistemi Ukrayna’ya vermesine izin vermeyeceklerini belirtti.
ABD merkezli The Wall Street Journal
gazetesine konuşan Netanyahu, “Bu sistem İran’ın eline geçerse milyonlarca İsrailli korumasız kalacak ve tehlikede olacak”
ifadesini kullandı.
ABD Kongresi’nin bazı üyeleri ile Ukraynalı yetkililerin İsrail’e, Batı’nın Ukrayna’yı silahlandırma çabalarına katılma çağırısını reddeden Netanyahu, “Ukrayna’nın Batılı müttefiklerinden hiçbirinin sahip olduğunu düşünmediğim endişelerimiz var” dedi.
Netanyahu, İsrail’e, Suriye’de “hareket özgürlüğü” sağlaması gerektiğini de sözlerine ekledi.