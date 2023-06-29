https://sputniknews.com.tr/20230629/mikroskobik-canta-acik-artirmada-63-bin-dolara-satildi-tuz-tanesinden-daha-kucuk-1072989092.html

Tuz tanesinden daha küçük çanta açık artırmada 63 bin dolara satıldı

Tuz tanesinden daha küçük çanta açık artırmada 63 bin dolara satıldı

Tuz tanesinden daha küçük bir el çantası, çevrimiçi bir müzayedede 63 bin doların üzerinde satıldı. 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T13:16+0300

2023-06-29T13:16+0300

2023-06-29T13:22+0300

dünya

çanta

louis vuitton

açık artırma

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New York'taki MSCHF sanat kolektifi tarafından hazırlanan, insan gözüyle zar zor görülebilen ve popüler bir Louis Vuitton tasarımına dayanan flüoresan sarımsı yeşil çanta, açık artırmada 63 bin doların üzerinde satıldı. 'Mikroskobik el çantası' adı verilen çantanın, tuz tanesinden daha küçük olduğu ve iğne deliğinden geçebileceği belirtiliyor.Çanta, mikro ölçekli plastik parçaları 3B yazdırmak için kullanılan bir üretim teknolojisi olan iki fotonlu polimerizasyon kullanılarak ve incelenebileceği bir dijital ekranla donatılmış mikroskopla birlikte satıldı. Tanıtım fotoğrafına göre çantanın üzerinde Louis Vuitton'un imzası olan 'LV' amblemi de yer alıyor.Satışa, Amerikalı müzisyen, plak yapımcısı ve tasarımcı Pharrell Williams tarafından kurulan çevrimiçi bir müzayede evi olan Joopiter ev sahipliği yaptı.MSCHF'nin kreatif direktörü Kevin Wiesner, "Pharrell büyük şapkaları sever, bu yüzden ona inanılmaz derecede küçük bir çanta yaptık" dedi. 2016'da kurulan MSCHF, 'tüketici kapitalizmiyle' sıklıkla dalga geçen eserleriyle bilinirken, aynı zamanda kendisinin de bundan yararlanmış olmasıyla eleştiriliyor. Grup, şeytani semboller ve gerçek insan kanı damlaları içeren 666 çift modifiye edilmiş Nike spor ayakkabı serisi olan 'Şeytan Ayakkabıları' nedeniyle Nike tarafından dava edilmişti.Sahte Andy Warhol çizimleri satmak veya Damian Hirst tablolarını kesmek gibi aşırılıklarıyla sanat dünyasıyla dalga geçmesiyle tanınan kolektif, dikkatini lüks moda sektörüne çevirdi.2021'de grup, çifti 76 bin dolara kadar çıkan 'Birkinstocks' sandaletlerini yapmak için dört Birkin el çantasını yırttı. Daha yakın zamanlarda, 'Big Red Boots' olarak bilinen karikatürize lastik çizmeleri, Doja Cat, Iggy Azalea ve Janelle Monáe gibi yıldızlar tarafından giyildikten sonra viral olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20210330/nike-icinde-insan-kani-olan-seytan-ayakkabilari-ureten-firmaya-dava-acti-1044151115.html

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çanta, louis vuitton, açık artırma