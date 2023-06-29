https://sputniknews.com.tr/20230629/lgsde-562-birinci-tartismasina-bakan-tekinden-ilk-aciklama-1072995968.html
'LGS'de 562 birinci' tartışmasına Bakan Tekin'den ilk açıklama
'LGS'de 562 birinci' tartışmasına Bakan Tekin'den ilk açıklama
Liselere giriş sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınavda bu yıl 562 öğrenci tam puan alarak birinci oldu. 2022 yılında 193 olan birinci sayısının 500'ün... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T15:39+0300
2023-06-29T15:39+0300
2023-06-29T15:39+0300
yaşam
lgs
liseye geçiş sistemi (lgs)
öğrenci
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, 2022 LGS'de 193 olan birinci sayısının bu yıl 500'ün üzerine çıkmasına yönelik eleştirilere yönelik konuştu. Sabah gazetesine konuşan Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, öğrencilerin bu şekilde sınıflandırılmasını pedogojik olarak doğru bulmadığını söyledi.Milli Eğitim Bakanı, "Ben ilkesel olarak sekizinci sınıftaki bir çocuğun birinci-ikinci gibi bir yarış içerisine girmesini doğru bulmuyorum." dedi.Bakan Tekin, "Bu sıralama sadece çocuklarımızı orta öğretim kurumlarına yerleştirmek için bir derecelendirme." ifadesini kullandı.1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği 2023 LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 82 oldu.Sınava katılan 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20230626/lgs-tercihi-yapacak-depremzede-ogrencilere-pozitif-ayrimcilik-uygulamasinin-detaylari-belli-oldu-1072875322.html
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lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), öğrenci
lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), öğrenci
'LGS'de 562 birinci' tartışmasına Bakan Tekin'den ilk açıklama
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Liselere giriş sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınavda bu yıl 562 öğrenci tam puan alarak birinci oldu. 2022 yılında 193 olan birinci sayısının 500'ün üzerine çıkmasına yönelik eleştirilere Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin'den ilk açıklama geldi.
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 2022 LGS'de 193 olan birinci sayısının bu yıl 500'ün üzerine çıkmasına yönelik eleştirilere yönelik konuştu.
Sabah gazetesine konuşan Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, öğrencilerin bu şekilde sınıflandırılmasını pedogojik olarak doğru bulmadığını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı, "Ben ilkesel olarak sekizinci sınıftaki bir çocuğun birinci-ikinci gibi bir yarış içerisine girmesini doğru bulmuyorum." dedi.
Bakan Tekin, "Bu sıralama sadece çocuklarımızı orta öğretim kurumlarına yerleştirmek için bir derecelendirme." ifadesini kullandı.
1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği 2023 LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 82 oldu.
Sınava katılan 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi.