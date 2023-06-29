'LGS'de 562 birinci' tartışmasına Bakan Tekin'den ilk açıklama

Türkiye
SON DAKİKA | Erdoğan'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
08:00
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SİNEMANIN EFSANESİ
Yenilmez kahraman Cüneyt Arkın'ın ardından geçen 1 yıl
11:29
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
12:04
30 dk
HABERLER
Deprem bölgesi Hatay'dan canlı bağlantı
13:00
15 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:15
43 dk
HABERLER
Deprem bölgesinde bayram nasıl geçiyor?
14:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye-Yunanistan ilişkilerini yeni dönemde neler bekliyor?
14:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
ÖZEL HABER
Batı, Ukrayna'nın kültür varlıklarına el koyuyor
15:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya'da hükümlülere özel askeri şirket yasağı
16:30
1 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
17:00
23 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:00
53 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Washington'un çelişkili Pekin ilişkisi ne anlama geliyor?
10:27
4 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Macaristan Başbakanı: Ukrayna artık egemen ülke değil
11:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
12:05
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
13:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
25 dk
ÖZEL HABER
Kadırov açıkladı: ‘Ahmat’ savaşçıları Ukrayna sızıntısını engelledi
14:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
13 dk
TARİHTE BUGÜN
Hatay'ın ana vatana katılması, Atatürk'ün "şahsi meselem" dediği olay
15:21
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy, kritik ismi görevden aldı
16:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
17:15
30 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
18:00
43 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
20:00
23 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230629/lgsde-562-birinci-tartismasina-bakan-tekinden-ilk-aciklama-1072995968.html
'LGS'de 562 birinci' tartışmasına Bakan Tekin'den ilk açıklama
'LGS'de 562 birinci' tartışmasına Bakan Tekin'den ilk açıklama
Liselere giriş sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınavda bu yıl 562 öğrenci tam puan alarak birinci oldu. 2022 yılında 193 olan birinci sayısının 500'ün... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T15:39+0300
2023-06-29T15:39+0300
yaşam
lgs
liseye geçiş sistemi (lgs)
öğrenci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1a/1071625636_0:0:821:461_1920x0_80_0_0_1db62bec5a3c7a8fb04586f9fe5eebd4.jpg
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 2022 LGS'de 193 olan birinci sayısının bu yıl 500'ün üzerine çıkmasına yönelik eleştirilere yönelik konuştu. Sabah gazetesine konuşan Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, öğrencilerin bu şekilde sınıflandırılmasını pedogojik olarak doğru bulmadığını söyledi.Milli Eğitim Bakanı, "Ben ilkesel olarak sekizinci sınıftaki bir çocuğun birinci-ikinci gibi bir yarış içerisine girmesini doğru bulmuyorum." dedi.Bakan Tekin, "Bu sıralama sadece çocuklarımızı orta öğretim kurumlarına yerleştirmek için bir derecelendirme." ifadesini kullandı.1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği 2023 LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 82 oldu.Sınava katılan 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20230626/lgs-tercihi-yapacak-depremzede-ogrencilere-pozitif-ayrimcilik-uygulamasinin-detaylari-belli-oldu-1072875322.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1a/1071625636_0:0:615:461_1920x0_80_0_0_6ad0e15dd1aa680089e33d84616be7e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), öğrenci
lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), öğrenci

'LGS'de 562 birinci' tartışmasına Bakan Tekin'den ilk açıklama

15:39 29.06.2023
© AALGS
LGS - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Liselere giriş sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınavda bu yıl 562 öğrenci tam puan alarak birinci oldu. 2022 yılında 193 olan birinci sayısının 500'ün üzerine çıkmasına yönelik eleştirilere Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin'den ilk açıklama geldi.
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 2022 LGS'de 193 olan birinci sayısının bu yıl 500'ün üzerine çıkmasına yönelik eleştirilere yönelik konuştu.
Sabah gazetesine konuşan Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, öğrencilerin bu şekilde sınıflandırılmasını pedogojik olarak doğru bulmadığını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı, "Ben ilkesel olarak sekizinci sınıftaki bir çocuğun birinci-ikinci gibi bir yarış içerisine girmesini doğru bulmuyorum." dedi.
Bakan Tekin, "Bu sıralama sadece çocuklarımızı orta öğretim kurumlarına yerleştirmek için bir derecelendirme." ifadesini kullandı.
1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği 2023 LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 82 oldu.
Sınava katılan 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi.
LGS - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
TÜRKİYE
LGS tercihi yapacak depremzede öğrencilere 'pozitif ayrımcılık' uygulamasının detayları belli oldu
26 Haziran , 13:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала