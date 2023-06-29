https://sputniknews.com.tr/20230629/kremlin-ruslarin-buyuk-kismi-ozel-askeri-harekata-destek-veriyor-1073000297.html
Kremlin: Rusların büyük kısmı özel askeri harekata destek veriyor
Kremlin: Rusların büyük kısmı özel askeri harekata destek veriyor
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatına destek verenlerin oranının müzakere destekçilerine eşit hale geldiğini gösteren anket verilerini değerlendiren... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T17:56+0300
2023-06-29T17:56+0300
2023-06-29T17:56+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
kremlin
dmitriy peskov
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“Veriler, özel askeri harekata ve devlet başkanımıza olan desteğin ağır bastığını gösteriyor” diyen Peskov, Rusya için önemli olan özel askeri harekatın hedeflerine ulaşmak olduğunu belirterek, “Bu hedeflere ulaşılacak” diye ekledi.Peskov, “Bu hedeflere ulaşma sürecini siyasi ve diplomatik kanala taşıma yönünde belirli çabalar var, ancak ne yazık ki şu anda bunun için hiçbir ön koşul yok, bu nedenle özel askeri harekat devam ediyor” ifadesini kullandı.Araştırma şirketi Russian Field’in verdiği bilgiye göre, özel askeri harekatın sonlandırılması ve barış görüşmelerine geçilmesini destekleyenlerin oranı yüzde 44 oldu ve harekatın sürdürülmesini destekleyenler ile neredeyse eşitlendi. Ankete katılanların yüzde 64’ü, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e taarruz kararına destek vereceklerini belirtirken bu sayının Şubat 2022’de bu yana en yüksek seviye olduğu kaydedildi. Öte yandan yüzde 72, barış görüşmelerine geçişi olumlu değerlendireceklerini dile getirdi.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, kremlin, dmitriy peskov
rusya, rusya savunma bakanlığı, kremlin, dmitriy peskov
Kremlin: Rusların büyük kısmı özel askeri harekata destek veriyor
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Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatına destek verenlerin oranının müzakere destekçilerine eşit hale geldiğini gösteren anket verilerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya vatandaşlarının büyük kısmının harekata ve ülke liderine destek verdiğini belirtti.
“Veriler, özel askeri harekata ve devlet başkanımıza olan desteğin ağır bastığını gösteriyor” diyen Peskov, Rusya için önemli olan özel askeri harekatın hedeflerine ulaşmak olduğunu belirterek, “Bu hedeflere ulaşılacak” diye ekledi.
Peskov, “Bu hedeflere ulaşma sürecini siyasi ve diplomatik kanala taşıma yönünde belirli çabalar var, ancak ne yazık ki şu anda bunun için hiçbir ön koşul yok, bu nedenle özel askeri harekat devam ediyor” ifadesini kullandı.
Araştırma şirketi Russian Field’in verdiği bilgiye göre, özel askeri harekatın sonlandırılması ve barış görüşmelerine geçilmesini destekleyenlerin oranı yüzde 44 oldu ve harekatın sürdürülmesini destekleyenler ile neredeyse eşitlendi. Ankete katılanların yüzde 64’ü, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e taarruz kararına destek vereceklerini belirtirken bu sayının Şubat 2022’de bu yana en yüksek seviye olduğu kaydedildi. Öte yandan yüzde 72, barış görüşmelerine geçişi olumlu değerlendireceklerini dile getirdi.