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Kocaeli'de sivrisinek istilası: 'Ağzımızı açsak hemen içine giriyor'
Kocaeli'de sivrisinek istilası: 'Ağzımızı açsak hemen içine giriyor'
Kocaeli'de özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan milyonlarca sivrisineğin görüntüsü, görenleri hayrete düşürüyor. 41 Burda AVM'nin de içini adeta istila... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
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sivrisinek, fotoğraf, kocaeli, istila, фото
sivrisinek, fotoğraf, kocaeli, istila, фото

Kocaeli'de sivrisinek istilası: 'Ağzımızı açsak hemen içine giriyor'

15:28 29.06.2023
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Kocaeli'de özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan milyonlarca sivrisineğin görüntüsü, görenleri hayrete düşürüyor. 41 Burda AVM'nin de içini adeta istila eden sinekler için vatandaşlar ve iş yeri yetkilileri yardım bekliyor.
© İHAKocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi civarında sivrisinek istilası yaşanıyor. Özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan milyonlarca sivrisineğin görüntüsünü görenler şaşkına dönüyor. Adeta hortum oluşturan sineklerin görüntüsü ilk başta dumanı andırıyor. Kentin göbeğinden geçen derenin yanına yaklaştıkça görüntünün sivrisinek olduğu anlaşılıyor.
Kocaeli'de sivrisinek istilası: 'Ağzımızı açsak hemen içine giriyor' - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi civarında sivrisinek istilası yaşanıyor. Özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan milyonlarca sivrisineğin görüntüsünü görenler şaşkına dönüyor. Adeta hortum oluşturan sineklerin görüntüsü ilk başta dumanı andırıyor. Kentin göbeğinden geçen derenin yanına yaklaştıkça görüntünün sivrisinek olduğu anlaşılıyor.
© İHASivrisinekler 41 Burda AVM'nin her tarafını da sarmış durumda. Özellikle yemek alanındaki masaların üzerleri sineklerle dolarken, işyeri yetkilileri hiçbir önlemin alınmamasından şikayetçi.
Kocaeli'de sivrisinek istilası: 'Ağzımızı açsak hemen içine giriyor' - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Sivrisinekler 41 Burda AVM'nin her tarafını da sarmış durumda. Özellikle yemek alanındaki masaların üzerleri sineklerle dolarken, işyeri yetkilileri hiçbir önlemin alınmamasından şikayetçi.
© İHAHer sene Kocaeli’ye tatile geldiğini söyleyen Gökhan Bozkurt, “Bu sene çok fazla sivrisinek var. Özellikle dere yolu yürünmez hale geldi. AVM’nin yemek yerleri oturulacak gibi değil, sivrisinekler oraya da dolmuş. İlaçlama yeni yapıldı, gördüm yapılırken ama pek etkisi olmamış, biraz daha uğraşmaları gerekiyor. Ben buranın yerlisi değilim, bir haftadır buradayım ona rağmen rahatsız oldum. Derede çok fazla kurbağa var, doğanın bunu dengelemesi gerekiyor” dedi.
Kocaeli'de sivrisinek istilası: 'Ağzımızı açsak hemen içine giriyor' - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Her sene Kocaeli’ye tatile geldiğini söyleyen Gökhan Bozkurt, “Bu sene çok fazla sivrisinek var. Özellikle dere yolu yürünmez hale geldi. AVM’nin yemek yerleri oturulacak gibi değil, sivrisinekler oraya da dolmuş. İlaçlama yeni yapıldı, gördüm yapılırken ama pek etkisi olmamış, biraz daha uğraşmaları gerekiyor. Ben buranın yerlisi değilim, bir haftadır buradayım ona rağmen rahatsız oldum. Derede çok fazla kurbağa var, doğanın bunu dengelemesi gerekiyor” dedi.
© İHASivrisineklerden dolayı rahatsızlığını dile getiren Serkan Bozkurt ise, “Özellikle dere yolu yürünmez hale geldi. Ağzımızı açsak içine giriyor hemen. Sivrisinek olduğu için üstümüze yapışıyorlar. Çok rahatsız edici bir durum, AVM’de yemeklerimizin üstüne geliyorlar, çok rahatsız edici bir durum. Çok fazla ısırıyorlar, bütün gece kaşınıyoruz. Sivrisinekler evlerin içine de giriyor” ifadelerini kullandı.
Kocaeli'de sivrisinek istilası: 'Ağzımızı açsak hemen içine giriyor' - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Sivrisineklerden dolayı rahatsızlığını dile getiren Serkan Bozkurt ise, “Özellikle dere yolu yürünmez hale geldi. Ağzımızı açsak içine giriyor hemen. Sivrisinek olduğu için üstümüze yapışıyorlar. Çok rahatsız edici bir durum, AVM’de yemeklerimizin üstüne geliyorlar, çok rahatsız edici bir durum. Çok fazla ısırıyorlar, bütün gece kaşınıyoruz. Sivrisinekler evlerin içine de giriyor” ifadelerini kullandı.
© İHAİlaçlama yapılmadığını söyleyen Songül Dokumacı, “Çok rahatsız edici bir durum. Sadece burası değil Gölcük, Değirmendere sahil de öyle. Sivrisinekler ağzımıza burnumuza girmesin diye sürekli el hareketi yapıyoruz” diye konuştu. Rahatsızlığını dile getiren bir başka vatandaş Mehmet Demiray ise, “Her yerde sivrisinek var, yemek bile yiyemiyoruz artık. Arabanın kapısını açtığım anda içeriye sivrisinek doluyor. Bugün Kocaeli’ye geldim, daha önce de bu kadar sivrisinek var mıydı bilmiyorum” şeklinde konuştu.
Kocaeli'de sivrisinek istilası: 'Ağzımızı açsak hemen içine giriyor' - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
İlaçlama yapılmadığını söyleyen Songül Dokumacı, “Çok rahatsız edici bir durum. Sadece burası değil Gölcük, Değirmendere sahil de öyle. Sivrisinekler ağzımıza burnumuza girmesin diye sürekli el hareketi yapıyoruz” diye konuştu. Rahatsızlığını dile getiren bir başka vatandaş Mehmet Demiray ise, “Her yerde sivrisinek var, yemek bile yiyemiyoruz artık. Arabanın kapısını açtığım anda içeriye sivrisinek doluyor. Bugün Kocaeli’ye geldim, daha önce de bu kadar sivrisinek var mıydı bilmiyorum” şeklinde konuştu.
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